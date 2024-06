Forma-3: Elképesztő csata döntött a dobogóról, Mansell és Fornaroli is nagyot ment!

A spielbergi F3-as főfutamon Browning rajtolhatott a pole-ból, őt Lindblad, Tramnitz, Mini, Beganovic és Goethe követte. Az élmezők közül Mansell csak a 11., Fornaroli pedig a 24. pozícióból rajtolhatott a 26 körös versenyen.

A rajtnál Browning maradt az élen, Mini pedig a második helyért támadta keményen Lindbladot, a Red Bull-junior kemény védekezéssel visszaverte a támadást, Mini ezzel lendületet vesztett, így Beganovic ugrott fel a harmadik helyre.

Egy körrel később Beganovic Lindbladot is megelőzte, a pályán pedig ekkor az élen álló Browning volt. A 3. körben Browning, Beganovic, Lindblad, Mini, Goethe, Leon volt az állás, a középmezőny elején nagyon kemény harcokat vívtak, többek között Tramnitz részévtelével, akinek nagyon rosszul sikerült a rajtja, így csúszott vissza a középmezőny elejére a 3. rajthelyről.

A következő körökben a mezőny eleje is közel került egymáshoz, Leon pedig Goethét is megelőzte, ezzel az 5. helyre jött fel. Mini hosszú küzdelem után a 7. körben tudott elmenni Lindblad mellett, de továbbra is nüansznyi volt a különbség az élpilóták között.

Lindbladot aztán Dunne meglökte, emiatt a Red Bull-junior újabb pozíciókat bukott, ebből többek között Leon profitált, aki így már a negyedik pozícióban állt. Egy visszajátszásból pedig láthattuk, hogy a futam elején Tramnitz tessékelte ki Montoyát a pályáról, ami a kolumbiai futamába került.

A 11. körben Bedrin és Mansell ért össze, előbbi kiforgott és a pályán ragadt, emiatt VSC-s fázis lépett érvénybe, majd folytatódhatott a verseny. A futam felénél Browning, Beganovic, Mini, Leon, Goethe, Dunne, Lindblad, Colov, Mansell, Tramnitz volt a top 10 sorrendje, Fornaroli pedig 8 helyet javítva a 16. volt ekkor.

Leon elképesztő felzárkózásának az vetett véget, hogy a mexikói pilóta defektet kapott, miután Goethével ért össze.

A verseny hajrájához közeledve Beganovic érkezett meg keményen Browningra, hátrébb pedig Fornaroli tovább nyerte a pozíciókat és már a 12. helyen állt. 5 körrel a leintés előtt a 11. helyről induló Mansell Goethe megelőzésével a 4. helyre jött fel, Beganovic pedig a célegyenesre ráfordítónál nyalta meg a kavicsot, de stabilan tudta tartani az autóját.

Már csak 3 kör volt hátra, amikor Mini bevetődött Beganovic mellé a 3-as kanyarnál, a manővere nem jött össze, így Mansell elment mellette, az olasz viszont pillanatokkal később visszavette az utolsó dobogós helyet.

Az utolsó előtti körben már sikerült Mini manővere, ezzel feljött a második helyre, az utolsó körben viszont a 3-as kanyarban Beganovic visszavette a pozíciót, hogy aztán nem sokkal később Mini ismét megelőzze csapattársát.

Tehát Browning nyerte az F3-as főfutamot Mini és Beganovic előtt, majd Mansell, Goethe, Colov, Lindblad és Van Hoepen következett. Fornaroli a 24. helyről indulva a 9. lett, az utolsó pontszerző pozíció pedig a büntetése miatt hátracsúszó Dunne-é lett.

Ezzel az eredménnyel Browning vette át a vezetést a pontversenyben, Mini 11 pontos lemaradással a második, majd Fornaroli és Beganovic következik. Az F3-as szezon jövő héten Silverstone-ban folytatódik.