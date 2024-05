Forma-3: Domináns győzelem az Alpine-juniortól a tömegbalesetet is hozó monacói sprinten

Miután a monacói időmérőn Mini szerezte meg a pole-t Mansell előtt, a két pilóta a 12., illetve a 11. helyről indulhattak a fordított rajtrácsos sprintfutamon. Az élről Colov várhatta a lámpák kialvását, mellette Van Hoepen sorakozott fel.

A második sort Tramnitz és Leon, a harmadikat pedig Loake és Boya foglalta el. Az élmenők közül Beganovic a hetedik, Fornaroli a nyolcadik, Browning a tizedik, Goethe a tizenharmadik, Meguetounif a tizennegyedik volt a rajtrácson.

Colov jól kapta el a rajtot és megtartotta a vezetést, Tramnitz viszont megelőzte Van Hoepent. Nem sokkal később azt láthattuk, hogy a 4-es kanyarban többen is egymásba mentek: Lindblad indította be a láncreakciót, és rajta kívül kiesett Mansell, Dufek, Dunne és Shields is, Montoyának és Wurznak pedig szárnycsere miatt kellett bejönnie a bokszba.

A balesetek miatt be kellett jönnie a safety carnak, az állás pedig ekkor Colov, Tramnitz, Van Hoepen, Leon, Loake, Boya volt az élmezőnyben, Goethe pedig 3 helyet javítva a tizedik pozícióban haladt. Nem sokkal később piros zászlóval megszakították a versenyt, mivel nem haladtak jól a stewardok a kocsik elszállításával.

Egy körülbelül negyedórás szünet után repülőrajttal folytatódott a verseny, Colov pedig rögtön el is tudott egy kicsit nyúlni a mezőnytől. A futam feléhez érve már 2 másodperc volt Colov előnye, Tramnitz mögött DRS-távolságon belül jött Van Hoepen és Leon, de előzni ekkor még senki sem tudott.

A 13. körben Sztuka adta fel a versenyt, miután összeütközött a mezőny egyetleg női tagjával, Sophia Flörsch-sel, emiatt pedig bejött a safety car. A 16. körben jött az újraindítás, Colov pedig ismét 1 másodperc feletti előnyre tett szert fél körön belül.

Egy körrel később már több mint 2 másodperc volt a bolgár Alpine-junior előnye, Tramnitz mögött pedig szorosan jött a Van Hoepen, Leon páros. Meguetounif 3 körrel a futam vége előtt lelassult, így csak 21-en fejezték be a versenyt.

Az utolsó 2 körben Leon nagyon keményen támadta Van Hoepent a dobogó legalsó fokáért, de nem járt sikerrel. Tehát a versenyt Colov nyerte Tramnitz és Van Hoepen előtt, majd Leon következett, és pontszerző helyen ért célba Loake, Boya, Beganovic és Browning. Fornaroli a kilencedik, Goethe a tizedik, Mini a tizenegyedik lett. A leggyorsabb körért járó pontot Beganovic gyűjtötte be.

A monacói hétvége programja 12:30-kor folytatódik a Forma-1-es harmadik szabadedzéssel, a Forma-3-as főfutamot pedig vasárnap reggel 8 órától rendezik. Az M4 Sport a monacói hétvégén mindent élőben közvetít.