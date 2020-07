Vogel Adri szezonja is megkezdődik a hétvégén a Rally Bohemiaval

A cseh ralibajnokság egyik legendás fordulója a Rally Bohemia, amelyen új csapat színeiben áll rajthoz, áll a Roger Racing Team, és a versenyzőnő közleményében:

Nemcsak idei első éles nemzetközi bevetésére készül Vogel Adrienn, de ez lesz az első alkalom, hogy az Orsák Rallysport színeiben áll rajthoz, idén ugyanis a cseh csapattal működik együtt a Roger Racing Team.

„Főleg logisztikailag jelent számunkra egyszerűbb megoldást, hogy idén az Orsák Rallysporttól béreljük a versenyautót, de természetesen a Roger Racing Team alapítója és vezetőjeként minden versenyre elkísérem Adrit” - mondta Jobbágy Ákos csapatfőnök.

A Rally Bohemián összesen kilenc különböző gyorsasági vár a mezőnyre, ezeket kétszer teljesítik majd a versenyzők. A trükkös, általában bukkanókban forduló, igazi kihívást jelentő cseh pályákon új autóval indul a Vogel-Notheisz páros.

„A Ford Fiesta Rally4 a Fiesta R2 agresszívabb változata, erősebb, mint amivel eddig versenyeztem. A csehországi tesztünk a csapattal és az autóval jól sikerült, most hétvégén pedig már csapattársakként versenyzem két kiváló és tapasztalt pilóta, Erik Cais, valamint Dennis Rådström mellett” - árulta el Vogel Adrienn, aki azt is elmondta, hogy főleg on board felvételek tanulmányozásával készült, szerdán pedig már pályajáráson, a helyszínen mérhetik fel a körülményeket.

Ajánlott videó: