Nem csak a hírverés miatt szerződtette Calderont a Super Formula-csapat

Tatiana Calderon tavaly még a Formula 2-ben versenyzett, idén pedig a japán Super Formulában fog indulni, emellett pedig marad az Alfa Romeo F1-es csapatának tesztpilótája.

A kolumbiai versenyzőnő a Drago Corse csapatával fog rajthoz állni, így a gyengén, pontszerzés nélkül teljesített F2-es szezonja után is formulaautós szériában folytathatja.

A Drago Corse főnöke, Ryo Michigami azt nyilatkozta, hogy egy női versenyző szerződtetése elkerülhetetlenül rivaldafényt fog helyezni a csapatra, azonban meg van győződve arról, hogy Calderon komoly teljesítményre lesz képes a Super Formulában.

„Számos lehetőségünk volt. Ezek közé tartozott Nobuharu Matsushita szerződtetése, de nem tudtuk nyélbe ütni az üzletet. Karácsony után megkeresem Calderont. Onnantól kezdve elkezdtünk haladni az üggyel, és végül úgy döntöttem, szerződtetem a csapathoz.”

„Természetesen ez egy felkapott téma lesz a Super Formulában. De nemcsak a hírverés miatt szerződtettük, hanem azért is, mert egy komoly versenyző. Calderon gyakran felkeresett, hogy minél többet tudjon meg az autóról.”

„Bár az én döntésem volt, hogy őt szerződtessük, ez nem történt volna meg, ha senki nem értett volna egyet a véleményemmel. Új életet akartam lehelni a Super Formula világába.” – magyarázta Michigami.

Calderon még nem vezette a Super Formula SF19-es kocsiját, ennek kapcsán megkérdezték Michigamit, hogy milyen várakozásai vannak.

„Szerintem elég potenciál van benne. A GP3-ban nagyon jól teljesített. A Super Formula egy fizikálisan nehéz kategória, de szerintem Tatiana meg tud birkózni vele, és harcolni tud majd 1-1,5 órán keresztül.”

„Tavaly nem tudott a topon teljesíteni, de már önmagában az teljesítménynek számít, hogy egy olyan erős kategóriában versenyzett, mint a Formula 2. A Super Formulában nagyobb a tapadás, tehát kulcsfontosságú lesz, hogy alkalmazkodni tudjon ehhez.”

„Nagy feladat, hogy Japánba jön versenyezni, és remélem, hogy olyan környezetet tudunk teremteni neki, amelynek segítségével jó versenyeket tud majd teljesíteni.”

Michigami kiemelte, hogy a csapata és a partnercsapat, a ThreeBond is szeretett volna lehetőséget adni egy női versenyzőnek.

„Egészen tavalyig a ThreeBond Ai Miurával indult a japán F3-ban, és ebben a szezonban egy másik női versenyzővel, Rio Shimonóval indulunk a japán TCR-ben.”

„Mostanság az FIA promótálja a női versenyzőket a „Women in Motorsport” programjával. Miközben ott van a W Series is, egy másik gondolkozási mód szerint inkább egy olyan környezetet kell teremteni, amelyben a nők a férfiak ellen is versenyezhetnek.” – zárta Michigami.