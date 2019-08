Micsoda manőver a női pilótától, te jó ég: nehéz belekötni

A hu.motorsport.com kiemelten foglalkozott a W Series első szezonjával, ami összesen 7 versenyhétvégét tartalmazott. A női formulakategória összességében remek és látványos versenyeket hozott, miközben Keszthelyi Vivien is lehetőséget kapott, nemcsak tartalékként, aki Misanóban pontot szerzett.

A bajnokság csak az utolsó versenyen dőlt el Angliában. Végül a nagy favorit Jaime Chadwick lett a bajnok, aki két győzelmet, két harmadik, egy második, egy nyolcadik és egy negyedik helyet szerzett. Másodikként a holland Beitske Visser zárt 100 ponttal, aki az idény során egyszer tudott nyerni a két negyedik, két második, egy tizennegyedik és egy harmadik hely mellett. A dobogó harmadik fokát pedig Alice Powell húzta be 76 egységgel, aki az évadzárót húzta be.

A 24 esztendős Visser nemrég egy igen látványos belsőkamerás videót osztott meg az egyik szenzációs előzéséről, amit még a Forma-1-ben is elismernének. A manőver enyhén szólva sem volt veszélytelen, de a dobogóért néha kockáztatni kell. Ez most meg is történt, amire joggal lehet büszke a pilótanő.