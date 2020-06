Marta García: Egy nap lehetnek nők is a Forma-1-ben

A 19 éves lány elmondta, hogy sokan meglepődtek Spanyolországban, hogy „egy nő is gyors volt, és képes volt dobogós helyezéseket is elérni.”

Marta García már 15 évesen megnyerte az FIA Academy Trophy-t Le Mans-ban, valamint a neves olasz gokartbajnokságot, a Trofeo Delle Industrie-t. A spanyol gokartbajnokságban 2. lett, és 9. az F4-ben. 2018-ban már majdnem abbahagyta a versenyzést a megfelelő pénzügyi háttér hiánya miatt, azonban a W Series indulása számára is sorsfordító volt.

A W Series 2020-as szezonja május 29-én indult volna, azonban a koronavírus-járvány miatt határozatlan időre elhalasztották a bajnokságot, és egy 10 fordulós virtuális szezont hirdettek meg, ami június 11-én rajtol, egészen augusztus 13-ig.

„Az volt idén a célom, hogy harcoljak a W Series bajnoki címéért, amely után a Formula Renault Eurocup meghívta volna a top10 versenyzőt, de a terveimet keresztülhúzta a járvány” – nyilatkozta az EFE oldalnak, írja a Marca.

„Továbbra is megvannak a céljaim, de mivel még továbbra sem tudjuk, mi lesz a szezonnal, igyekszek minden lehetőségből kihozni a lehető legtöbbet, amik mind megalapoznak majd 2021-nek.”

2019-ben Marta García volt az egyetlen spanyol pilóta a W Seriesben, és a mezőny második legfiatalabb tagjaként a 4. helyen végzett a bajnokságban.

„Remek élmény volt a W Series első szezonja. A célom az volt, hogy a top5-ben legyek, és reménykedtem egy dobogóban, de arra nem is számítottam, hogy versenyt fogok tudni nyerni.”

A spanyol pilótanő most otthon egyszerre végzi az egyetemi tanulmányait kommunikáció és média szakon, valamint készül a hamarosan kezdődő szimulátoros bajnokságra, és természetesen az összes többi pilótához hasonlóan keményen edz.

Marta García Fotó készítője: Circuit Ricardo Tormo

Mesélt arról is, hogyan reagáltak a szülei a különleges érdeklődési körére: „Az apukám nagyon szereti a motorsport világát és igazán megérintette, amikor látta, hogy a lányát is érdekli ez. Nagyon boldog, és sosem féltett, az anyukám kicsit aggódott, de ő is nézi a versenyeket, és megszokta már.”

Beszélt arról is, hogy szerinte egy nőnek kétszer olyan keményen kell dolgoznia a motorsportokban, ha el akar jutni arra szintre, amire jelenleg csak férfiak képesek.

„Szerintem már megszereztem magamnak más pilóták tiszteletét, de igaz, hogy nőkét ehhez több mindent kell elérned.” García álma mindig is a Forma-1 volt, de tudja, ez elképesztően nehéz jelenleg.

„Nagyon nehéz ez egy nőnek, de ha jól akarunk teljesíteni, és fizikailag készen akarunk erre állni, akkor kétszer annyit kell edzenünk, mint a férfiaknak, hogy ugyanazon a szinten legyünk. Szerintem lehetséges az, hogy egy nap eléri egy nő a Forma-1-et.”

Ajánlott videó: