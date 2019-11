Lánytestvérek léphetnek apjuk nyomdokaiba Abu Dhabiban

A motorsport közösség a hétvégén Abu Dhabira figyel, ahol lezárul az idei forma-1-es évad, a szezonzáró árnyékában két fiatal lánynak azonban eljön élete lehetősége. Amna és Hamda Al Qubaisi hazai pályán kap bizonyítási lehetőséget az F4UAE sorozatban.

A két fiatal lány édesapja komoly név a szakmában, Khaled Al Qubaisi dobogón végzett a Le Mans-i 24 órás verseny GTE-Am kategóriájának versenyében 2014-ben, nem csoda, hogy a lányok már a egészen kicsi koruktól a versenypályák körül forognak.

A kart-időszak után az idősebb nővér, Amna 2018-ban szerepelhetett először együléses kategóriában, és ezzel az Egyesült Arab Emirátusok első női autóversenyzője lett, aki elérte ezt a szakaszt. Ez nagy szó annak fényében, hogy például Szaúd-Arábiában csak nemrég engedélyezték az autóvezetést a nők számára.

Versenyzett aztán az olasz F4-ben is, míg tavaly év végén az Ad Diriyah ePrix idején az Envision Virgin Racingtől lehetőséget kapott egy Formula E-autó kipróbálására is. Ez már csak azért is jelentős, mert egyike lehetett annak a kilenc női pilótának, aki FE-autót tesztelhetett.

A még mindig csak 19 éves Amna megpróbálkozott betörni az idén debütáló W Series-be is, és várhatóan folytatja karrierjét az olasz F4-ben is, a hétvégi bizonyítási lehetőség pedig akár újabb kapukat is megnyithat előtte.

Húga, a 17 éves Hamda pedig még mindig pályafutása korai szakaszában bizonyít, eddig két alkalommal versenyezhetett testvére csapattársaként Olaszországban, míg most szintén nővére oldalán nagy lehetőséget kap hazájában is.

