Kubicától kapott vezetéstechnikai tanácsokat Vogel Adrienn

A Forma-1 Magyar Nagydíj helyszínén, a Hungaroringen találkozott a lengyel Orlen két támogatott versenyzője. Vogel Adriennt csapata, a Roger Racing Team tulajdonos-vezetője, Jobbágy Ákos is elkísérte előbb a Williams boxába, majd a motorhome-ba is, ahol a csapat mindkét pilótájának bemutatták őket.

“Amint kiderült, hogy közünk van a versenyzéshez, Kubica azonnal leült hozzánk, hogy beszélgessünk. Csillogó szemmel beszélt a raliról, a magyarországi ralifutamok gyorsasági szakaszait kőkeménynek nevezte. Kiderült ugyanis, hogy nemcsak a WRC-t, hanem például az itteni futamokat is folyamatosan figyeli, és teljesen lenyűgözi, hogy a magyarok milyen gyorsaságikon, milyen elképesztően nagy átlagsebességgel mennek. Meséltünk neki az ERC idei évadzáró fordulójáról, a Nyíregyháza-raliról, amit a magyarországi Monte Carlo ralinak nevezett el, a várhatóan télies időjárási körülmények miatt. Élmény volt hallgatni, amilyen részletességgel és átéléssel beszélt raliautói műszakai adatairól is” - osztotta meg a találkozó részleteit Jobbágy Ákos.

A 2011-ben súlyos ralibalesetet szenvedő Forma-1-es versenyző a jelek szerint még a jobb keze épségébe kerülő karambol ellenére is imádja a ralit, de a pályaversenyzéssel kapcsoaltban is voltak szakértő tanácsai Vogel Adriennek.

“Kíváncsian kérdezte, milyen sorozatokban és milyen autókkal indultam. Azt mondta, készüljek fel, ha egyszer összkerék meghajtású raliautóba ülök, többé nem is akarok majd mást vezetni. Kaptam tanácsokat ahhoz, hogy raliban, murvás gyorsaságikon mi lehet az eredményes taktika. Orlen-támogatott versenyzőként természetesen jól ismeri az Orlen kenőanyaga, a Platinum által szponzorált Kia Platinum Cupot is. A Pirelli versenyabroncsaival kapcsolatban is adott tippeket, alig várom, hogy kipróbálhassam, amiket javasolt” - mesélte sejtelmesen a beszélgetésről Vogel Adrienn.

A 2017-ben az Év Női Autóversenyzőjének választott Vogel Adri és a Forma-1-es autóversenyző Robert Kubica találkozásának augusztusban lesz folytatása. Vogel Adrienn pedig a rövid nyári szünet után augusztus 23-25-én az Ózd-Salgó Rallye-n a Kia Platinum Rally Cup, majd egy héttel később a Kia Platinum Cup csehországi versenyén indul.

