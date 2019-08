Krajnyák Petra nyerte a Kia Platinum Rally Cup harmadik fordulóját a Baranya-kupán

Izgalmas versenyt hozott a rali2-ben a Picantók csatája: a Kia Platinum Rally Cup mezőnye kemény csatát vívott a Baranya-kupán. Minden induló nyert legalább egy gyorsaságit, a Krajnyák-Velezdi kettőst azonban most nem lehetett megelőzni. “Változatos körülményekkel kellett megküzdenünk, a szakadó esőtől kezdve a 35 fokig volt itt minden. Szerencsére viszont nagyon jó döntéseket hoztunk, például a gumibeállításokkal kapcsolatban, jó volt a felkészülés is, kemény csatákat vívtunk kemény ellenfelekkel. Nagyon örülök, hogy meg tudtuk őrizni a bajnokságban az első helyünket. Ózd következik, reméljük, hogy ott is hasonló eredménnyel zárunk” - értékelte a hétvégét Krajnyák Petra.

A másodikként záró, és az összetettben is második helyen álló Vogel Adrienn, Notheisz Ivett duó is válogatott nehézségekkel volt kénytelen szembenézni Komlón és környékén. Vogel Adrienn így értékelte a hétvégi eseményeket: “Visszatérő műszaki probléma miatt a verseny háromnegyedétől kezdve visszavettünk, az volt a cél, hogy épségben beérjünk mi is és az autó is. Az időközben elvégzett javításnak és alkatrészcserének köszönhetően azonban a nap második felére folyamatosan javultunk, még gyorsot is tudtunk győzni. Petráékat viszont nem tudtuk megelőzni, második helyen fejeztük be a versenyt. Küzdelmes hétvége volt, igazi hullámvasút, nagyon elfáradtunk. De jó visszagondolni, hogy milyen éles helyzeteket oldottunk meg Ivettel.”

Rónavölgyi Endre és Mészáros-Érdi Nikolett komoly változtatásokkal vágott neki a hétvégének, a tulajdonképpen tesztelésként szolgáló versenyt elégedetten kommentálta a pilóta. “Petra nagyon komoly tempókat diktált, gratulálok neki az eredményhez, mi is keményen készültünk, de csak néha sikerült megcsípnünk őt. Tesztként szolgált ez a verseny, nagyon sok újdonságot próbáltunk, guminyomással, fékekkel kapcsolatos dolgokat, amikből velünk együtt a csapat is tud táplálkozni, ezt tartom a legnagyobb eredménynek. Kicsit szomorú vagyok, mert az utolsó körben egy buta hibát vétettünk, hamarabb mentünk be a rajtba, ez a második helyünkbe került, és félek tőle, hogy ez a két pont nagyon fog hiányozni év végén.”

A Kia Platinum Rally Cup augusztus 23-25-ön az Ózd-Salgó Rallye-n folytatódik.