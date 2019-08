Kezdődhet a W Series újabb selejtezője

A W Series első szezonja lezajlott, amit Jamie Chadwick, a nagy favorit nyert meg. Chadwick mellett több remek teljesítményt is láthattunk, és összességében nagyon sikeres volt a női formulaautós bajnokság debütáló idénye, melynek ideje alatt a fordított rajtrácsot is tesztelték, ami úgy tűnt, rendkívül működőképes lehet a folytatásban.

Keszthelyi Vivien révén magyar indulója is volt a szériának, de csak tartalékként, mivel állandó versenyzőként nem került kiválasztásra a fiatal magyar pilótanő. Most azonban itt lehet az újabb lehetőség, hiszen a W Series második válogatója szeptember 16. és 18. között kerül megrendezésre a spanyolországi Almeria versenypályán, csakúgy mint az idei első kiválasztás második szakasza.

A 2019-es bajnokság első 12 helyezettje automatikus indulási lehetőséget kap a második szezonra, így például Chadwick mellett Alice Powell is ott lehet a rajtrácson, miközben a 2020-as idényben már superlice pontok is gyűjthetőek. Magától értetődő, hogy ennek a 12 pilótanőnek nem kell részt vennie a selejtezőn, de néhányan segíthetnek abban, hogy összehasonlító köridőket állítsanak fel a reményteljes pályázók számára.

A teszt során a W Series Tatuus T-318 Formula 3 autót fogják használni, míg az idei teszt első szakaszában utcai gépekkel mentek a versenyzők. Most minden szempontból emelik a tétet. A sorozathoz természetesen új pályázók is csatlakozhatnak és minden olyan női pilóta, aki rendelkezik az FIA Nemzetközi C versenyzői engedéllyel, továbbra is jogosult lehet a 2020-as jelentkezésre, válogatóra.

Az újonnan érkezők igencsak megnehezíthetik az idei W Series mezőnyének dolgát, leszámítva az első 12 versenyzőt, akik biztonságban vannak. A többieknek azonban farkasszemet kell nézniük a potenciális új pályázókkal, akik egy hónapon belül pályára fognak gurulni Almeriában.

