Keszthelyi Vivien: „Kilátásba helyeztünk egy kis meglepetést Micknek, ha nyer”

A három versenyző kiváló kapcsolatot ápol, így a 34. Magyar Nagydíjon az autósportban elért eredményeken kívül az újabb személyes találkozót is megünnepelhette. A formaautós trió már pénteken is együtt vacsorázott egy belvárosi étteremben, ahol hosszú idő után volt lehetőségük személyesen is találkozni a civil életben. Az autóversenyzői pályafutással járó zsúfolt időbeosztásuknak köszönhetően idén szinte csak a versenypályán, valamint az azt megelőző érkezési napokban jutott idejük egymásra, ami a mostani hétvégén sem volt másképp, de Vivien elárulta, hogy ezen alkalmakkor igyekeznek kihasználni azt a kevés időt is, ami jut nekik:

„Nagyon jó végre egy kis időt személyesen is együtt tölteni. Ilyenkor van lehetőség a szűkebb körben is átbeszélni a jelent, a jövőt és megtervezni a közös programokat. A következő héten kezdődő rövid nyári szünet miatt a nyaralással kapcsolatos részleteket is most egyeztettük. Daviddel és Mickkel sok témát érintünk, de természetesen, mint mindig, most is a Formula versenyzés volt a fő témáink egyike. Mivel követjük egymás versenyeit, először gyorsan a futamokat beszéljük át. Ha tehetjük, igyekszünk élőben megnézni a másik versenyét, úgy ahogyan ez most is történt. Erre egyre ritkábban van lehetőség, ezért általában az internet segítségével követjük egymás futamait, de átbeszélni a történéseket csak a személyes találkozók alkalmával tudjuk" – mesélte Vivien, aki Daviddel való kapcsolatáról is szót ejtett.

„Rendkívül ritka, hogy a fiúk ugyanazt a sportot űzik, mint barátnőjük, ráadásul ugyanabban a kategóriában versenyeznek, éppen ezért az érdeklődési körünk, valamint a céljaink is nagyon egyformák, de megpróbáljuk segíteni egymást. Én szerdán már utazom Angliába a W Series Forma-3-as versenyhétvégéjére, ahova David ezúttal is elkísér. Először a szimulátoros tesztek kezdődnek, melyeket az éles tesztek követnek majd a Brands Hatch versenypályán."

Vivien Keszthelyi Fotó készítője: Sam Bloxham / LAT Images

Csak úgy, mint az elmúlt évek során, Vivien és David a Fly4Less jóvoltából érkezett helikopterrel a Hungaroringre. Az autogramok kiosztása és a Red Bull Racing új motorhome-jában elfogyasztott közös ebéd után a két versenyző az F1-es boxban tett látogatást ahol többek között Max Verstappen pole pozícióból induló autóját is megtekintette. A szoros program mellett megpróbáltak mindenkivel néhány szót váltani, hiszen az ilyen kaliberű eseményeken rengeteg ismerőssel találkoznak az autóversenyzés világából.

A forma-1-es versenyhétvége miatt ilyenkor a szakma krémje, valamint a különböző kategóriák pilótái és az istállók döntéshozói is gyakorlatilag egy helyen tartózkodnak, ami ideális lehetőséget biztosít nekik arra, hogy egyeztessenek a jövőt illetően. Ilyenkor kerülnek például megbeszélésre az érintett felek között a következő szezonnal kapcsolatos részletek is. Keszthelyi Vivien idén a két sorozatban is képviselte Magyarországot a nemzetközi forma-3-as kategóriában, így joggal indulhatna meg a találgatások áradata, ő azonban a vasárnapi futamok leintése után elsősorban Mick Schumacher győzelméről beszélt.

„Remek hétvégén van túl, ezúton is gratulálok neki! Nagyon örülök, hogy Mick pont a Hungaroringen szerezte meg első futamgyőzelmét a Forma-2-ben, és tudom, hogy még sok ilyen ünneplés vár rá. A pénteki vacsorán Daviddel kilátásba helyeztünk neki egy kis meglepetést, ha nyer, így talán annak is volt szerepe ebben a sikerben" – mondta nevetve Vivien, aki azonban a titkos jutalomról nem rántotta le a leplet, csupán annyit árult el, hogy a meglepetésnek „köze van egy nagyon különleges autóhoz".

Michael Schumacher fia hatalmas megtiszteltetésben részesült, amikor a Német Nagydíjon pályára vitette édesapja utolsó bajnoki gépét, a V10-es motorral felszerelt 2004-es Ferrarit, az F2004-et. Egy látványos összeállítás a nagy pillanatról.