Ennyi szuper-licensz pontot kaphatnak a női pilóták a W Seriesben

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) egy ideje bevezette a szuper-licensz pontokat, amiknek a megszerzése nélkül nem lehet bemutatkozni a Forma-1-ben. A tavaly indult női bajnokságban, a W Seriesben is lehet már ilyen pontokat gyűjteni.

A sorozat, mely idén két F1-es hétvégén is vendégeskedni fog, ismertette az elérhető szuper-licensz pontok pontos számát. Ennek alapján a bajnok 15 pontot fog kapni, míg a 8. helyezett már csak 1-et. Ha megnézzük a számokat, ezek igencsak ideálisnak mondhatóak, és komoly motivációt jelentenek.

A W Series boldogan nyilatkozott, hogy az FIA úgy döntött, szuper-licensz pontokat ad a női széria legsikeresebb versenyzőinek, ezáltal növelve a sorozat jelentőségét. Mindez újabb és újabb remek tehetségek megjelentését eredményezheti a W Seriesben.

Azok a versenyzők akik 2019 májusa és augusztusa között álltak rajthoz a W Seriesben, nem voltak jogosultak ezekre a pontokra, de ez nem szokatlan egy olyan bajnokságban, ami csak nemrég indult. Ezzel együtt a bajnokság legjobbjai sajnálhatják a dolgot.

1st hely: 15 FIA szuper-licensz pont

2nd hely: 12 FIA szuper-licensz pont

3rd hely: 10 FIA szuper-licensz pont

4th hely: 7 FIA szuper-licensz pont

5th hely: 5 FIA szuper-licensz pont

6th hely: 3 FIA szuper-licensz pont

7th hely: 2 FIA szuper-licensz pont

8th hely: 1 FIA szuper-licensz pont

Mindez azt is jelenti, hogy a W Series olyan rangos versenyek közé kerül, mint a NASCAR, az Indy Lights, a Formula Renault Eurocup és több különböző túraautós sorozat. Ez is csak azt mutatja, hogy az FIA nagyon komolyan gondolj a projektet, azt, hogy a nőknek sokkal nagyobb szerepet adjanak a motorsportban, és az igazán tehetségesek akár az F1-ben is megvethessék a lábukat.

A tavaly indult széria első bajnoka a nagyon tehetséges és gyors Jamie Chadwick volt. Magyarországról Keszthelyi Vivien képviselt bennünket, aki tesztpilótaként többször is lehetőséget kapott a versenyzésre.

