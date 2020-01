Coulthard szerint a W Series jobban nyitott, mint a Formula E

A Formula E tavaly novemberben a hatodik évadát kezdte meg, már kilenc gyári csapat verseng négy évvel azután, hogy közel volt a megszűnéshez. A Formula E gyorsan nagy adósságot halmozott fel, és első idényeit szkeptikusan fogadta motorsport világa.

A W Series csak tavaly indult útjára, és szintén megosztotta eleinte a véleményeket, elsősorban a nemek szerinti megkülönböztetés miatt. Ugyanakkor a női sorozat már a második szezonjára jelentős fejlesztéseket eszközölt, megszerezte a ROKiT személyében első főszponzorát, és már szuperlicenc pontokat is lehet szerezni.

David Coulthard a W Series bölcsőjénél is jelen volt, a sorozat tanácsadó testületének az elnöke a Motorsport.com kérdésére elmondta, hogy lát párhuzamot az FE és a női sorozat indulása között.

"Gyakran jut eszembe a Formula E, mert az első években sokat hallottam, hogy 'mi a fene ez?'. Én személy szerint úgy érzem, hogy azért, mert valami nem az én eszembe jutott, az még nem jelenti, hogy az ötlet nem jó" - mondta Coulthard.

"A Formula E azonban valami egyedit kínál, és ezt teszi a W Series is. De sok szempontból előzzük is a Formula E-t, meghaladjuk a közvetítési támogatások terén, a médiával való kapcsolatban, meglátjuk, hogy ezzel hogy fejlődik majd a bajnokság" - jelentette ki Coulthard.

Korábban a skót nem viselte jól a kritikákat, ám azt elismeri, hogy mára 100 százalékban megváltozott a sorozat. "Megértem, hogy sokaknak nem ez a kedvence, és vannak, akik a raliért rajonganak" - mondta Coulthard.

"Úgy érzem, hogy a motorsportok több fajtája lehet szórakoztató, négy- vagy kétkerekű versenyek sokféle formája létezik" - mondta a skót. "Amikor valami új indul, akkor nem az jut szembe, hogy 'vajon minek', hanem elfogadom, hogy ez a világ gyorsan változik."

