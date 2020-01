BRÉKING: A W Series két F1-es versenyhétvégén is pályára gurul 2020-ban

A W Series a második szezonjára készül. A női bajnokság igen nagy népszerűségre tett szert, melynek az a fő célja, hogy teret biztosítsanak a nőknek a motorsportban. Keszthelyi Vivien szintén rajthoz állhatott a bajnokságban, ami most egy igen komoly bejelentéssel állt elő.

Sokat nem kellett várnunk arra, hogy a W Series a Forma-1-ben is megjelenjen, amivel a pilótanők egyrészt rengeteg ember előtt gurulhatnak pályára, másrészt globális szinten óriási hírverést kapnak, mely természetesen a szériára is igaz.

Első futam St Petersburg, Oroszország Május 30. Második futam Anderstorp, Svédország Június 13. Harmadik futam Monza, Olaszország Június 27. Negyedik futam Norisring, Németország Július 11. Ötödik futam Brands Hatch, Egyesült Királyság Augusztus 23. Hatodik futam Assen, Hollandia Szeptember 5. Hetedik futam Austin, USA Október 24. Nyolcadik futam Mexico City, Mexikó Október 31.

A két helyszín Austin és Mexikó lesz október végén. Az Amerikai és a Mexikói Nagydíj közvetlen követi egymást a 2020-as naptárban a szezon utolsó felében. A W Series május 30-án indul útjára az új szezonban Oroszországban, majd Svédország és Monza következik júniusban.

A negyedik állomás Németország lesz, amit Anglia és Assen követ. Ezt követően pedig jön a 7. és 8. forduló Amerikában és Mexikóban. Könnyen lehet, hogy ezen a két F1-es helyszínen dől majd el a cím sorsa.

Ross Brawn, a Forma-1 ügyvezető igazgatója elmondta, örömmel üdvözlik a W Seriest a 2020-as F1-es naptárjának részeként, két olyan látványos esemény kapcsán, mint az Amerikai és a Mexikói Nagydíj, ahol tömött lelátók várják a pilótákat.

A királykategória érdeklődését is hamar felkeltette a W Series, ami hamar utat tört magának a motorsportban és a médiában. A Liberty Media meg van győződve arról, hogy a sportjuknak egyenlő esélyeket kell kínálnia a férfiak és a nők számára a közös versenyzésre. Ezt különösen fontosnak tartják az amerikai vezetők, és igyekeznek támogatni azokat a pilótákat, akik igazán tehetségesek, független attól, hogy honnan jöttek, vagy milyen neműek.

Catherine Bond Muir, a W Series vezérigazgatója is nagyon boldog, amiért a bajnokság már a második évében ekkora lehetőséget kap. Ez egyúttal két teljesen új versenyt is jelent, miközben hat futam a DTM égisze alatt kerül megrendezésre, ami ugyancsak remek hírértékkel bír.

A W Series női vezetője hangsúlyozta, hogy 8 különböző országba látogatnak el, és már Európán kívülre is, ami két F1-es versenyhétvégét jelent. „Ezek nagyon fontos új területek számunkra.” A Formula E-hez hasonlóan a női szériára is felkapták a fejüket a szponzorok, így például a Forma-1-ben is főtámogatói szerepet vállalt ROKiT egy több éves partneri megállapodást kötött a W Seriessel.

