Az év visszatérője lett minden idők egyik legnagyobb bukásának túlélője

A Laureus-díj hétfői átadóján Lewis Hamilton lett az év sportolója, megosztva az elismerést Lionel Messivel. Először osztották meg a díjat két sportoló között, ám nem a hatszoros forma-1-es világbajnok volt az egyetlen, akit Berlinben elismertek.

Az év visszatérője díjért a sportvilág legjelesebb képviselői versengtek, Andy Murray teniszező, Christian Lealifano rögbijátékos, Kawhi Leonard kosárlabdázó, a Liverpool labdarúgócsapata és Nathan Adrian úszó mellett a német Sophia Flörsch is a jelöltek között volt.

A kategória minden szereplőjének nagyon érdekes a háttere, mind nagyot alkottak 2019-ben, végül a még mindig csak 19 éves Flörsch nyert, aki 2018-ban horrorisztikus balesetet élt túl Makaóban. A német autóversenyző két éve kirepült a pályáról, a balesetben eltört a gerince, 17 órás műtéten esett át, ennek ellenére tavaly már ismét rajthoz állt.

"Ez egy álom valóra válása. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, és hogy ezt a hatalmas elismerést a kezemben tarthatom. Előttetek, a példaképeim előtt állok, mindannyitokra felnézek. Ez hihetetlen" - mondta a berlini díjátadón Flörsch.

"Négyévesen kezdtem ezt a sportot, és azonnal beleszerettem. Makaóban volt ez a nagy bukásom, csúnya volt, és a videók szintén. De én az autóban nem éreztem olyan tragikusnak, mindenre emlékszem" - mondta a német.

"Olyan gyorsan történt, fel sem lehetett fogni. Köszönöm a szüleimnek, a testvéremnek, akinek talán még nehezebb időszakot jelentett, mint nekem. És szeretném megköszönni Toto Wolffnak és a Mercedesnek is, akik azokban a hetekben nagyon sokat segítettek, és Ceccarelli doktor úrnak, aki egész héten velem volt a kórházban Makaóban" - mondta Flörsch.

"Kemény idők voltak, de mindig megmaradt a visszatérés célja, ami 106 nap után be is következett. Most ezt a díjat a kezemben tartva hihetetlen érzés, remélem, hogy itt lehetek néhány év múlva az év női sportolója díjért versenyezve" - mondta a német autóversenyző.

