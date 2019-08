Az anyaság is segítette az asseni győztest

A W Series asseni hétvégéjének téttel bíró futamát szombaton Emma Kimilainen nyerte, a finn pilóta pályafutásának a női sorozat adott ismét lendületet, miután karrierje során többször is hosszabb szünetre kényszerült. A rutinos versenyző már anya, hatéves kislánya szurkol érte, Kimilainen szerint sokat változott versenyzőként is, amióta családot alapított.

"Természetesen ez így speciális, nem tudom, hogy előny-e, de nekem ez hatalmas dolog, mert ez segített nekem fejlődni, mint ember. Ha most megnézem a 20 éves önmagam, annyival nyugodtabb vagyok most, anyaként minden a helyére került. És éppen ez az, amire szüksége volt a 20 éves önmagamnak, hogy jobb versenyzővé váljon" - mondta Kimilainen.

"Nekem, hogy egy kicsit idősebb vagyok, és családom is van, nagyon sokat segített versenyzőként is, 10 éve még mindent azonnal akartam, nem volt türelmem. De most teljesen más vagyok a gyerekek miatt, sokkal nyugodtabb. Jobban ismerem magam, és már nem teszem bele a versenyzésbe a teljes identitásomat. Már nem csak autóversenyző vagyok, több annál, és tudom pontosan, hogy ki vagyok" - tette hozzá a finn, aki a szombati győzelemmel azonnal bekerült a tabella legjobb 12 pilótája közé, így esélye lehet jövőre is a mezőnyben küzdeni.

"Imádok versenyezni, ez egy hatalmas szenvedély, amibe sok munkát fektettem. De még így sem ez minden, ami én vagyok, és erre az elmúlt években jöttem rá" - jelentette ki Kimilainen, aki a szezon elejétől esélyesnek tartotta magát a bajnoki címre, de sérülés miatt két versenyt is ki kellett hagynia. "Ez nagy csalódás volt, mert tudtam, hogy meglehet a cím, de aztán kiderült a sérülés, és tovább már nem küzdhettem. Azt sem tudtam, hogy mennyi időt kell kihagynom. De erősebben akartam visszatérni, és ebben a legjobb orvosok segítettek. Két hónapig csak feküdni tudtam, a főzés volt a maximum, amire képes voltam, szóval ennek fényében nagy öröm a győzelem."

