A W Series bajnoka válogathat az ajánlatok között

Jamie Chadwick a W Series első idényének elejétől középpontba került, a 21 éves pilótanő gyorsan élre állt a debütáló női együléses sorozatban, és végül nagy csatában meg is őrizte első helyét, ezzel a sorozat első győztese lett. A W Series mezőnyének gerincét az idei év legjobbjai adhatják 2020-ban, a tabella első 12 helyezettje kapott automatikus meghívást a jövő évi küzdelmekre, vagyis Chadwick megvédheti a címét.

Azonban könnyen lehet, hogy egyéb elfoglaltságai mellett a W Series-re már nem lesz kapacitása Chadwicknek, akit már az idei szezon közben is remek ajánlatokkal kerestek meg. Még nem volt világbajnok, amikor a Williams F1-es istállója kérte fel fejlesztői pilótának, a fiatal versenyzőnő pedig el is vállalta a feladatot. Azóta már kiderült, hogy a Dallara is felfigyelt a tehetségére, sőt, már tesztelt is a gyárnak Silverstone-ban.

Claire Williams azonban biztos benne, hogy ez még csak a kezdet. "Szerintem még nem hozza nyilvánosságra a 2020-as terveit, de én jól tudom, hogy egy csomó ajánlat van az asztalán. Ez nem meglepő, ha azt nézzük, hogy milyen munkát végzett a W Series-ben, és hogy milyen ember, milyen ambiciózus, és persze, ahogy vezet. Hosszú út áll előtte" - jósolta a Crash.net cikke szerint Williams.

Chadwick a Williams akadémiájának is a tagja, ám Williams szerint még korai lenne megmondani, hogy jövőre hol versenyezhet a W Series első bajnoka.

"A mi tervünk, hogy Jamie előrelépjen, folyamatosan azon dolgozunk, hogy megtaláljuk a forma-1-es pilótapárosunkat 2020-ra, és ha ez megvan, jöhetnek az akadémisták. Nagyon elégedettek vagyunk a programmal és amit elértünk idén, ez elsősorban persze a fiatalok fejlődéséről szól, de egyben a Williamséről is. Jamie pedig felbecsülhetetlen részt vállalt ebből idén, jött velünk a versenyekre, támogatott minket, figyelte, hogy mi folyik a csapatnál, a pilótákat, minden pályán lévő akciót kielemzett, tanulta, hogyan folyik egy F1-es hétvége" - mondta Claire Williams.

