A W Series bajnoka ismét a Formula E-ben tesztel

A jelek szerint a W Series első szezonjának legjobbjai folyamatosan új kihívások elé néznek, Alice Powell kapcsán a napokban derült ki, hogy az Envision Virgin Racing tesztjén kap szerepet, míg most a tavalyi bajnok Jamie Chadwick került hasonló bizonyítási lehetőség elé.

Chadwick amúgy is elfoglalt, már a tavalyi W Series-szezon alatt több lehetőséget kapott, és már az is biztos, hogy marad a Williams F1-es csapatának fejlesztői pilótája. Chadwick résztvevője lesz az idei W Series-bajnokságnak is, és szerdán az is eldőlt, hogy a Jaguar FE-csapatával tesztelhet a jövő hónapban.

Chadwick 2018-ban Riyadh-ban gyakorolhatott a NIO-val, míg tavaly Marrakesh-ben ülhetett Formula E-autóba. Idén pedig az egyik tesztpilóta lesz a március 1-jei gyakorláson a marokkói futamot követően.

"Nagyon izgatott vagyok, hogy a Panasonic Jaguar Racing csapathoz csatlakozhatok a marrakeshi hivatalos újonc teszten. Nagy szurkolója vagyok a Formula E-nek, és mindenért, ami körülveszi, szóval egy futamgyőztes csapatba kerülni nagy lehetőség" - mondta Chadwick.

"Alig várom, hogy autóba ülhessek, és a csapattal egy sikeres tesztet hajtsunk végre" - mondta a versenyző. A Jaguar csapatfőnöke, James Barcley is örült Chadwick színre lépésének.

"Nagy szeretettel üdvözöljük nálunk Jamie-t, mint az egyik újonc tesztelőnket, Azok után, hogy a W Series pályáin bizonyította a tehetségét, izgatottan várjuk a fellépését, és hogy mit kezd majd a Jaguar I-TYPE 4-gyel" - mondta a csapatfőnök.

"Nagy segítségünkre lesz az autó fejlesztésében, én már nagyon várom, hogy együtt dolgozhassak vele" - mondta Barcley a bejelentés kapcsán.

A Jaguar egyelőre még nem jelentette be, hogy Chadwick mellett ki lesz a másik versenyző, aki lehetőséget kap a csapattól, hogy a március 1-jei újonc teszten a csapat autójában bizonyítson.

