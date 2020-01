A szuperlicenc pontok növelik a W Series rangját

Jamie Chadwick nagy csatában nyerte a W Series tavalyi, első idényét, amely során több lehetőséghez is jutott. Chadwick megkapta a lehetőséget a Williamstől, ami fejlesztői pilóta szerepet szánt a britnek.

Idén már az is kiderült, hogy Chadwick 2020-ban is a forma-1-es csapat tagja lehet, és emellett másik sorozatban is kipróbálhatja magát. Azonban a lehetőségek ellenére Chadwick nem hagyja el a W Seriest sem, ennek oka, hogy már egy év elég volt a jelentős fejlődéshez.

A W Series idén először szuperlicenc pontokat oszt szét, a győztes 15 ponttal gazdagodik, és ez Chadwick számára sem elhanyagolható. A női sorozatban viszont ennek megfelelően a győztes nem védheti meg a címét, és győzelme utáni évben nem indulhat a sorozatban.

"Ez elsősorban az FIA és a motorsport közösség elismerése, hogy méltók vagyunk a szuperlicenc pontokra. Mert a pilóták arra törekednek, hogy egyszer a Forma-1-ben szerepelhessenek" - mondta Catherine Bond Muir, a W Series vezérigazgatója.

Mivel egyelőre egyetlen női versenyző sem rendelkezik jelenleg licencpontotkkal, a vezérigazgató szerint a W Series hatalmas segítséget nyújt. Chadwick végső győzelméért 15, míg Alice Powell a második helyért, és a szezonzárón elért eredményéért 10 pontot kapott volna. A Motorsport.com kérdésére a következőképpen válaszolt a témában.

"A sorozat nagyszerű segítség a szuperlicenc pontok szempontjából, és biztos, hogy mindenki támogatja, hiszen mindenki licencpontokat akar" - mondta a brit versenyzőnő.

David Coulthard, a W Series tanácsadói testületének elnöke az FIA-nak tulajdonítja a fejlődést. "Különösen Jean Todtnak jár elismerés. Az volt a véleménye, amikor beszéltünk vele, hogy a női környezetben való versengés teljes támogatását élvezi" - jelentette ki Coulthard.

"És ezt támogatta a Motorsport Világtanács is, amely magában nem dönthetett, de támogatókra lelt a motorsportok és az üzleti világban is. És ez lehetővé tette, hogy kitűnjön a többi bajnokság közül" - mondta Coulthard.

