A Ferrari női pilótát keres

A Ferrari évek óta tapasztalt versenyzőknek adta üléseit az F1-ben, de idén Charles Leclerc-re bízták a lehetőséget, hogy Sebastian Vettel csapattársa legyen. A fiatal versenyző nem okozott csalódást, bár éppen Vettellel való viszonya sok kérdést vetett fel.

Közben az olasz márka junior programja, a Ferrari Driver Academy (FDA) új tagokat toboroz, és szeretnének egy női pilótát megszerezni maguknak. "Szeretnénk bővíteni az FDA létszámát a következő évben. Szóval még pár versenyző érkezhet" - jelentette ki Mattia Binotto.

"De nem vagyok abban a helyzetben, hogy megmomdjam, hogy hányan, és kik, de ez olyasmi, amin jelenleg nagyon keményen dolgozunk. Az akadémia nagyon komoly befektetés a számunkra, a Ferrari számára keressük a következő generáció legjonnjait" - mondta a csapatfőnök.

"És az akadémia női pilótát is keres, hogy nők is részesei legyenek a Ferrari junior programjának. Ezen már most dolgozunk, hogy minél előbb megvalósuljon. A Ferrari fektet a jövőbe, hogy biztosítsa, hogy erősebb és erősebb legyen közép-, és hosszú távon" - mondta Binotto az ESPN cikke szerint.