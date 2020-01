A brit pilótanő komoly lehetőséget cserélt le a W Series kedvéért

A W Series tavalyi, első évada azonnal elhallgattatta a kétkedőket, a sorozat versenyei izgalmas csatákat hoztak, és bizonyították a női sorozat létjogosultságát. Azóta a versenyzők közül többen is jelentős lehetőségekhez jutottak.

Az első szezon győztesével, Jamie Chadwickkel a napokban hosszabbított a Williams F1-es istállója, a brit a W Series mellett vállalta be a britek fejlesztői pilóta szerepét. Közben azonban a sorozat sok olyan női versenyzőnek ad esélyt, akik már esetleg a motorsportok elhagyására kényszerültek.

Abbie Eaton egyáltalán nem ismeretlen a brit motorsport rajongók körében, a 28 éves versenyzőnő kartkarrierje után több sorozatban is részt vett, 2019-ben a Super2-sorozatban tűnt fel, de neve az utóbbi időben elsősorban a The Grand Tour nevű tévéműsor kapcsán merült fel, amelyben tesztpilóta volt, de a sorozat részeiben is feltűnt.

A TopGear korábbi alkotóinak műsorából azonban a jelek szerint a W Series lendítette ki Eatont, aki már biztos résztvevője a női együléses kategória 2020-as idényének. Eaton tavaly coming outolt, ám sem ebben a témában, sem másban nem foglalkozik az emberek véleményével.

"Amíg azt csinálhatom, amit akarok, az ilyesmi egyik fülemen be, a másikon ki" - jelentette ki a Giardian cikke szerint Eaton, akinek karrierjét, mint oly sok női pályafutást, a finanszírozás hiánya törte derékba.

Pedig Eaton már az anyatejjel szívta magába a motorsportok szeretetét. "Még anyám hasában voltam, amikor először kivittek a pályára, és kéthónaposan már jelen voltam apu kartversenyén. Azóta állandóan a pálya mellett vagyok" - mondta a brit versenyző.

Sőt, annyira elhivatott volt, hogy maga gyűjtötte össze gyerekkorában az induláshoz szükséges összeget. "Egy kartondobozból csináltam kartautót, és körbejártam a csapatokat, hogy támogassanak. Aztán mentem apuhoz, és mondtam, hogy megvan a pénz. Apu meg sokkot kapott, és próbálta visszaadni az adományokat, de senki sem fogadta el" - mondta Eaton.

És a brit azt is elmeséli, milyen nőként egy olyan világban, amelyet a férfiak uralnak. "Kartban volt egy srác, aki mindig kilökött a kanyarokban, egyszer aztán a következőben nagyon keményen bevezettem a gumifalba. A futam után megkeresett, megragadott a nyakamnál, de én a szemébe néztem és azt kérdeztem: 'Legközelebb már nem fogod megcsinálni, ugye?'" - mesélte a Guardian riportjában Eaton.

Mint olyan sok női versenyző esetében, Eatonnál is a pénz jelentette a legnagyobb akadályt, saját bevallása szerint 28 évesen már elmondhatja magáról, hogy kétszer közel került a feladáshoz. Ezúttal viszont a W Series dobott mentőövet a számára.

"Az első évben a nők érdeklődése kétségkívül hatalmas volt, és nem is hibáztatok senkit. A verseny fantasztikus volt" - mondta Eaton, aki korábban azonban még nem versenyzett együléses versenyautóval.

Eaton nagyon élvezte az együttműködést a The Grand Tour-ral, de azt sem tagadja, hogy nem ez volt az álma. "Mindig is célom volt, hogy visszatérhessek versenyezni. Amikor fiatal vagy, azt hiszed, hogy majd megcsinálod, beleadsz mindent és összejön. Aztán, ahogy idősödsz, rájössz, hogy ez nem ilyen egyszerű. De sosem adhatod fel" - mondta a brit, akinek a számára további vonzerőt jelenthetett, hogy a W Series második, idei szezonjában már szuperlicenc pontokat is osztanak, igaz, Chadwick az első és utolsó bajnok

