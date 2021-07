Will Buxton műsorvezető is csatlakozik a Motorsport.tv-hez

London, 2021. július 21. - Will Buxton televíziós műsorvezető és motorsport-influencer, aki világszerte ismert a Forma-1-es paddockban az elmúlt 20 évben végzett munkája és a Netflix Drive to Survive című sorozatának kulcsszerepe miatt, ma exkluzív heti műsort indít a Motorsport.tv OTT platformon: This Week with Will Buxton.

Buxton YouTube-csatornájának és heti hírműsorának sikerét követően, amely az első hat hónapban több mint kétmillió megtekintést ért el, a This Week with Will Buxton pedig a globális motorsport világának hírei mögé néz. A műsor középpontjában a néző áll, Buxton a Motorsport.tv Live stúdiójában a vendégekkel folytatott élénk és tájékozott vitákból vagy a hírek kulcsszereplőivel készített mélyinterjúkból meríti ki a válaszokat a rajongók által feltett kérdésekre. Annak érdekében, hogy a rajongók számára még magával ragadóbbá tegyék a műsort, arra ösztönzik őket, hogy küldjék be saját felvételeiket, amelyeket felhasználhatnak a műsorban.

A rajongók a 20 részes sorozatot a Motorsport.tv weboldalán vagy az Apple, Android, Fire TV, Roku és Chromecast készülékeken elérhető külön alkalmazáson keresztül nézhetik majd. A műsorból készült részek a Motorsport.com és az Autosport.com weboldalakon is láthatóak lesznek.

A Motorsport Network elnöke és korábbi F1-es műsorvezető, James Allen által felvett Buxton csatlakozik a Motorsport.tv egyre bővülő tehetséglistájához a nemrég bejelentett volt F1-es versenyző, Juan Pablo Montoya mellett, akinek a Motorsport.tv Live hírcsatornán elhangzó frappáns kommentárjai már most is a rajongók kedvencei.

A motorsportban eltöltött két évtized után, mind a nyomtatott, mind a televíziós médiában Buxton a motorsport világának egyik legismertebb arcává és hangjává vált. 2001-ben újságíróként kezdte, majd a GP2 (ma már F2) hivatalos hangjaként a televíziós közvetítésbe került. Szenvedélyes és nagy tudású közvetítései vezettek oda, hogy az F1 amerikai televíziós közvetítéseihez őt vették fel élő helyszíni tudósítónak, először a Speed Channel, majd hosszú éveken át az NBC Sports televíziós csatornánál. Az elmúlt években Buxton rendszeresen jelen volt az F1 digitális kiadásaiban, valamint a Netflix "kötelezően nézendő" dokumentumfilm-sorozatának, a Drive to Survive-nak egyik kulcsszereplője.

Mivel a "This Week with Will Buxton" rajongói bázisa már szilárdan megvan, a sorozat a YouTube-csatornáját már nézőket célozza meg, és egy teljesen új rajongói bázist hoz el a Motorsport Network 61 milliós globális közönségének. A Motorsport.tv Live vezető producere Jason Swales, aki Willnek az NBC Sportson és az F1 Show-ban végzett munkáját is producerként irányította.

A This Week with Will Buxton első epizódja ma kerül adásba a Motorsport.tv-n.

Will Buxton így nyilatkozott: "Gyerekkoromban az Autosport volt a bibliám. Ez késztetett arra, hogy újságíró legyek, és az évek során óriási büszkeséggel töltött el, hogy a munkám és a szavaim ott jelentek meg. James Allennel hosszú évek óta ismerjük egymást, így amikor felhívott, és megkérdezte, hogy lenne-e kedvem vele és a Motorsport.tv-vel együtt dolgozni, illetve a Motorsport Network tágabb családjának részévé válni, nem kellett sok idő, hogy igent mondjak. Hogy aztán egy kis koncepció, amit a saját YouTube-csatornámon hoztam létre a téli hónapok alatt, Jamesszel és a Motorsport Network csodálatos csapatával közösen egy teljes értékű televíziós műsorrá válik, csak hab a tortán. Alig várom, hogy a Motorsport.tv-re is eljuttassam a "This Week"-et"."

Simon Danker, a Motorsport.tv vezérigazgatója így nyilatkozott: "Will szenvedélye és tapasztalata a motorsport területén, valamint YouTube-műsorának sikere tökéletes partnerré teszi őt a Motorsport.tv első nagy megbízásánál. A "This Week with Will Buxton" a rajongóknak bennfentes betekintést nyújt a legfrissebb versenysztorikba, és exkluzív interjúkat készít a motorsport vezető személyiségeivel. Különösen izgatottak vagyunk amiatt, hogy a rajongók is szerves szerepet kapnak az új sorozatunkban".

