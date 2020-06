Térj vissza a pályára a Motorsport Ticketsszel!

Az izoláció okozta kihívásokat és csalódásokat követően, amely azzal is járt, hogy a versenyzést elhalasztották, újra megjelent az immáron átalakított versenynaptár a Forma-1-ben és a MotoGP-ben is, ami a remény jele.

Az érkezésükkel annak a reménye is érkezett, hogy nemcsak a motorsportok okozta izgalmak térhetnek vissza hamarosan, hanem az is, hogy jobb idők várhatnak ránk a kihívások után.

Ebből az okból kifolyólag a Motorsport Tickets úgy akar ünnepelni a szurkolókkal, ahogy azt korábban még sosem tette, annak ellenére, hogy a jelenlegi körülmények miatt egy ideig még biztosan zártkapusak lesznek a versenyek.

A Motorsport Tickets mobilra, tabletre és PC-re letölthető, háttérképként is használható versenynaptárakat jelentet meg, amelyeken szerepelnek az F1 és a MotoGP kulcsfontosságú dátumai is. Ezeket a naptárakat pedig folyamatosan frissíteni fogjuk, amikor újabb megerősített dátum érkezik.

Hogy tovább fokozzuk az izgalmakat, a Motorsport Tickets egy új interjúsorozatot indít, amelyben szakértők osztanak meg gondolatokat arról, hogy melyik pályára térnének vissza a legszívesebben, és hogy miért!

Mi már alig várjuk, hogy újra elkezdődjön a szezon, és tudjuk, hogy ti is izgatottak vagytok! Viszont azt is tudjuk, hogy semmi sem mérhető ahhoz, amikor személyesen mész ki egy motorsport-eseményre. Szóval miért ne készülnél fel a 2021-es szezonra? A Motorsport Tickets még a korábbinál is egyszerűbbé tette azt, hogy a tied legyen a vezetői ülés, amikor a jegyeket foglalod.

Bevezetjük az árgaranciát és a pénzvisszafizetési garanciát, hogy biztos lehess benne, hogy a legjobb jegyeket kapod meg a legjobbkor, és nem kell aggódnod amiatt, hogy lemaradsz valamiről.

Sokat nem kellett várnunk arra, hogy egy remek onboard videót kapjunk Bahrein potenciális új vonalvezetéséről, amin az F1-es mezőny versenyezhet az év végén.