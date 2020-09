Nemsokára látni fogunk női F1-es pilótát, mondja a W Series vezetője, Catherine Bond Muir

Az idei naptár törlése nem volt könnyű döntés, de sok sorozat, amely mégis elrajtolt, jelentős mennyiségű pénzt veszített. A W Series ügyvezetője, Catherine Bond Muir úgy érezte, hogy mivel a széria még csak feltörekvőben van, ezért ez az év nem érte volna meg a szenvedést.

A #ThinkingForward interjúsorozat legújabb epizódja keretében Bond Muir elmagyarázza, hogy miért fog erősebben visszatérni a W Series, és miért mondatja vele azt a szíve, hogy látni fogunk egy nőt a Forma–1-ben versenyezni hamarabb, mint gondolnánk.

Sokan kétségeikről adtak hangot, amikor a W Series elindult. Ettől függetlenül sikerült feltenni azt a térképre az első év során. Össze tudná foglalni, hogy eddig mit ért el a W Series, és hogy miként sikerült megváltoztatni az emberek felfogását?

Szerintem hatalmas eredmény volt a tavalyi első versenyünk; 20 nő állhatot fel a rajtrácsra, és ez elképesztő volt. Ilyet még sosem lehetett látni az együléses versenyek tekintetében. Szerintem ezt hálával fogadták, mert úgy érezték az emberek, hogy itt van már az ideje, hogy több nő legyen a motorsportban. Azóta pedig azt értük el, hogy sikerült növelni a nők ázsióját a motorsportok világában, és erről a témáról sokan beszélnek. Úgy vélem tehát, hogy segítettünk megváltoztatni a beszélgetést. Sikerült növelnünk a női versenyzők elismertségét. Természetesen még rengeteg munka vár ránk. A feladatunk pedig az, hogy több nőt juttassunk a motorsport magasabb kategóriáiba.

Beitske Visser Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

A 2020-as idény lefújása nyilván nehéz döntés volt. Ezzel azonban nincsen egyedül a sportban. Wimbledont is törölték számos másik sportesemény mellett. Sok másik versenysorozat viszont sűrített formában ment tovább, és sokuk pénzt is veszít ezzel. Miért volt a törlés a megfelelő döntés a W Series esetében?

Már a logisztikája is annak, hogy a pilótákat 15 különböző országból Európába tudjuk hozni, és itt is tartani őket hosszú időn keresztül; szinte lehetetlen lett volna megoldani, és minden bizonnyal nem lett volna fair azon versenyzőkkel szemben, akik nem tudtak volna eljönni. Hogyan mehetett volna a W Series, amelyről azt mondjuk, hogy „mindenki számára nyitva áll” úgy, hogy csak 10-12 versenyzőnk van, de lettek volna olyanok, akik amiatt nem vezethettek volna, mert egy bizonyos országban élnek? Az alapoktól kezdve teljesen máshogy építettük ezt fel, mint a többi versenysorozatot. Ingyenesen lehet részt venni benne, és minden pilóta kiadásait mi fedezzük. A célunk egyértelműen az, hogy globális sport legyünk, ezért nem lett volna jó, ha csak egy vagy két európai országra limitáljuk magunkat. Már várjuk a következő évet, már nyilván folynak a beszélgetések. Most nem tudom még megmondani, hogy hol fogunk versenyezni Austinon és Mexikón kívül, mivel még semmilyen megegyezés nem történt. Azt akarjuk, hogy a következő idény nagyobb és jobb legyen, és szerintem túl fiatal volt még a sportunk ahhoz, hogy valami kevésbé biztosba vágjunk bele, mert akkor arról lennénk emlékezetesek.

Catherine Bond Muir, W Series CEO Fotó készítője: W Series

Az egyik igazi pozitívuma a sportoknak ebben az időszakban az esport növekedése volt. Milyen élményei vannak az esporttal kapcsolatban, és arról, hogy miként nyitott ez az új közönségek felé.

Igazából egy teljesen új közönség felé tudtunk nyitni. Azt szeretnénk, ha ez lenne a bejárat a motorsportba és a mi sorozatunkba. Az egyik nagy probléma a motorsporttal az, hogy túl sokba kerül. Ez a fajta versenyzés azonban viszonylag olcsó, és emiatt akár lényegében mindenki számára elérhető, mivel nincsenek a költségek jelentette határok. Szerintem az lenne a cél, hogy az esport iránt érdeklődő emberekből W Series, Forma–1 és Formula E-rajongókat faragjunk.

A sorozat finanszírozza a részvevőket, ami eléggé szokatlan. Így viszont nem szorulnak olyan emberekre, akiknek gazdagok a szülei és szponzorok állnak mögöttük, ellentétben a fő együléses karrierúttal. Engem az érdekelne, hogy ez milyen hatással volt az érdeklődők kiléte szempontjából.

A W Seriesben ott van például Alice Powell, aki az első pontszerző női versenyző volt a GP3-ban, de aztán elfogyott a pénze, és emiatt öt évig nem tudott versenyezni, majd jött a W Series. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ismét visszahozhattuk őt a sportba. A fiatal lányok számára azt próbáljuk megmutatni, hogy amikor ők arról gondolkoznak, hogy a versenyzés egy opció lehet számukra, akkor megnézhetik a W Seriest, és láthatják, hogy nem kell a szülőknek megnyerni a főnyereményt a lottón ahhoz, hogy bekerüljenek a sportba. Remélhetőleg továbbra is ledönthetjük majd a gátakat. Nekünk márkaként is jobban ott kell lennünk már a kezdetektől. Már fiatalabb korban is támogatnunk kell néhány pilótát. Eddig még nem jutottunk semmilyen elhatározásra arról, hogy miként szeretnénk ezt megvalósítani. Erre azonban mindenképpen szükségünk van, hiszen nem szeretnénk, ha egy csodálatos tehetség már a korai fázisban kihullana, mivel egyszerűen nincs elég pénze még ahhoz sem, hogy beüljön egy Ginettába vagy a Forma 4-es autókba.

Beitske Visser Fotó készítője: Alexander Trienitz

Mindig megkérdezik tőlem, hogy „mikor látunk végre egy nőt az F1-ben versenyezni?” Ön a szakértő; véleménye szerint mennyire vagyunk most távol ettől?

És én mindig megtagadom a választ erre a kérdésre.

…egészen mostanáig!

Talán két módon történhet ez meg. Egy jó és gyors pilóta kap elég szponzori támogatást és pénzt ahhoz, hogy áttörjön az F3-on és az F2-n keresztül. Ami viszont már valószínűbb, az az, hogy 10-13 éves lányok olyan sokat versenyeznek, és annyi tapasztalatot gyűjtenek a kormány mögött, mint a fiú társaik ugyanabban az életkorban. Mivel az emberek annyira akarják, hogy ismét legyen női F1-es versenyző, ezért az a pilóta rengeteg támogatást fog már kapni fiatalon is, és remélhetőleg a W Seriesen keresztül vezet majd az útja egészen a Formula 3-ig és Formula 2-ig. Utána pedig érkezik az a hirtelen jött támogatás, melynek segítségével áttörhet. Szóval nem is tudom, talán tíz év? Ha az érzelmeimre hallgatok, akkor azért ennél gyorsabban fog megtörténni, mivel úgy gondolom, hogy idővel valaki támogatni fog egy női pilótát, hogy eljuthasson a királykategóriába. Ha viszont reálisan nézzük a dolgokat, akkor talán tíz éven belül megtörténhet.

Beitske Visser, Catherine Bond Muir, CEO , Jamie Chadwick and Alice Powell celebrate on the podium with the trophies Fotó készítője: Carl Bingham / Motorsport Images

Megnézve most az iparágat, beszélve a versenysorozatok és csapatok főnökeivel, elég tiszta, hogy szponzorációt szerezni 2021-re igazán nagy kihívás lesz majd a járvány miatt kialakult környezetben. Magabiztos a jövőbeni szponzorációt illetően?

Hát, én magabiztos vagyok a szponzorokat illetően, mivel remek terméket kínálunk a diverzitás miatt. Azt is tudom, hogy az egész világon közvetítettek minket, és a nézőszám is kiváló. Mi azonban nem a szponzorokra támaszkodunk a versenyzésnél. Idővel szükségünk van arra, hogy a saját lábunkra álljunk mint gyümölcsöző üzlet, hiszen a részvényesek természetesen azt szeretnék látni, hogy megtérül a befektetésük. Ha viszont csak a szponzorációra hagyatkoznék, akkor ideges lennék a makro- és mikroökonómiai színtér miatt, mivel a következő év ilyen tekintetben is nagyon nehéz lesz. Jövőre viszont már visszatérünk a versenyzéshez, még akkor is, ha nem lesz újabb támogatónk.

