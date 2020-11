Michele Mouton a Girls on Track programról: más női pilóták is nyerni fognak, mint ahogy én tettem

Mouton ma már erejét abba fekteti, hogy más női pilótáknak segítsen eljutni a piramis tetejére az FIA Nők a Motorsportban tanácsának elnökeként. Az utolsó tíz évben keményen dolgozott, hogy ennek a piramisnak szélesebb alapja legyen és az alapoknál növelje meg a nők résztvevői kedvét.

A Girls on Track – Rising Stars egy 14-16-éves lányokat célzó tehetségkutató. Egy kezdeti, 14 országból 20 versenyzőt felvonultató listából a francia Le Castellet melletti pályán zajló felmérés után négyen vettek részt az utolsó, maranellói megmérettetésen, amelynek nyertese a Ferrari akadémiájának első női versenyzőjeként jövőre az F4-ben versenyezhet majd.

Michele Mouton - FIA Women Drivers Assessment Programme Fotó készítője: FIA

„Ez tényleg felér az elvárásokhoz” – mondja Mouton. „Ez egy nagy előrelépés a fiatalok számára. Segíthetünk nekik abban, hogy profi karrierjük legyen a kritikus korba lépve, amikor sokan abbahagyják a versenyzést, mert nem látják benne a jövőjüket. A Ferrarival való együttműködés pedig fantasztikus lehetőség. Ez a folyamatos fejlődésünknek az elismerése, miután már egy évtizede dolgozom a tanáccsal. Ez egy négyéves program, ami nagyon fontos. Remélhetőleg nemsokára láthatjuk majd az első női Ferrari-versenyzőt. Remek atmoszféra uralkodott Le Castellet-ben, és azt mondanám, hogy a harci szellem is a helyén volt. Látni lehetett, hogy a lányok nagyon motiváltak. A szint eléggé magas. Néhány lány nagyon közel került a fiúk idejéhez, szóval láthattuk a fejlődést.”

Marianne Hoepfner, Michele Mouton, Christine Dacremont Fotó készítője: Motorsport Images

Mouton küldetése az, hogy növelje a nők részvételét a motorsport összes területén. Ez tehát nemcsak a pilótákra érvényes, de a mérnökökre, a szerelőkre, a tisztviselőkre, a csapatfőnökökre, valamint a kommunikációs- és marketing szerepkörökre is. „Azt akarjuk demonstrálni, hogy a motorsport mindenki számára nyitott és ez számomra is igazán fontos. A mi sportunk szinte már egyedülálló, hiszen a férfiak és nők együtt versenyezhetnek, azonos feltételek mellett. Emellett több nőt szeretnénk vezető pozíciókban látni.”

Az egyik dolog, ami különlegessé teszi a sportunkat az, hogy a nők egyenlően versenyezhetnek ugyanabban a kategóriában a férfiak ellen, mint ahogyan azt Mouton is tette nagyon sikeresen a ralis pályafutása során. A csak nők számára kiírt W-Series megérkezése ezért vegyes fogadtatást kapott sokak által, akik inkább a motorsporton belüli diverzitást helyeznék előtérbe. Ennek ellenére egy olyan helyet biztosított, ahol a nők gyűjthetik a versenykilométereket és a tapasztalatokat a pályájuk egy kulcsfontosságú fejlődési szakaszában. Ugyan csak nők versenyezhetnek egymás ellen, de előtérbe is helyezi a női pilótákat. Mit gondol tehát most Mouton arról a szériáról és az általa játszott szerepről?

FIA Girls on Track Rising Stars participant Fotó készítője: FIA

„Ez egy platform, egy jó lehetőség a nőknek, hogy ingyenesen versenyezhessenek, és megmutatja, hogy ők igenis tudnak vezetni, bár csak egy nők által uralt környezetben. Jó, hogy ilyen sok kezdeményezés van odakint. Számomra viszont az igazi siker az, ha mindenkit legyőzöl: nőket és férfiakat egyaránt. Mi ezért fókuszálunk a diverzitásra a sportban, hiszen nekünk is ugyanúgy megvan a lehetőségünk a sikeressé válásra. Velem is pontosan ez történt. A kérdés mindig ugyanaz. »Miért lettél sikeres?« Elmondhatom, hogy nemzeti szinten ugyanolyan autót kaptam, mint a csapattársam. Ő volt ráadásul a legjobb francia pilóta. Én pedig nem akartam nevetséges lenni, a határokig el kellett mennem, hogy elérjem a szintjét. (Amíg) megkapod ugyanazokat a feltételeket és eszközöket, addig rajtad áll, hogy megmutasd magad. Nincsenek kifogások. Én tehát nagyon keményen nyomtam.”

FIA Girls on Track Rising Stars logo Fotó készítője: FIA

„Utána elértem a WRC-t, mert az Audi felhívott és ugyanazt az autót ajánlotta fel, mellyel Hannu Mikkola is ment, aki a világ egyik legjobbja volt. Egyforma körülmények között nem engedhettem meg magamnak, hogy két-három másodperccel lassabb legyek nála. Lehetetlenség. Keményen dolgoztam, hogy elérjem a határaimat és megpróbáljak felérni hozzá. Nem volt könnyű. Úgy vélem, hogy ha csak egy női környezetben lettem volna, akkor csak a legjobb női pilóta akartam volna lenni, és sosem adtam volna bele annyit. Számomra tehát ezért annyira fontos ez. Nem könnyű, és komolyan kell harcolnod, hogy eljuss a legtetejére. Ha viszont egyforma esélyeket kapsz, akkor lehetséges. Én nem vagyok különleges, csak egy normál ember.”

