Miami, 2021. 04. 13.: Lars Stegelmann lett a Motorsport Network új kereskedelmi igazgatója, akinek a feladata a Motorsport Network globális kereskedelmi érdekeltségeinek irányítása lesz. Az elmúlt hat évben Lars sikeresen futtatta fel a Nielsen Sports & Entertainment céget, akik a világ egyik vezető sportmédiumává váltak.

Stegelmannak több, mint 14 éves vezetői tapasztalata van, dolgozott a 2010-es FIFA Dél-Afrikai Világbajnokságon, és az UEFA-nak is. A motorsportokon belül Stegelmann alakította ki a Formula E kereskedelmi stratégiáját, mielőtt tanácsadóként dolgozott volna a Nielsen Sports-nál.

Oliver Ciesla, a Motorsport Network vezető menedzsere így kommentálta Stagelmann érkezését: „Lars dolgozott már Svájcban, Lengyelországban, Ukrajnában, az Egyesült-Királyságban, Belgiumban, és Dél-Afrikában is, és a kiterjedt kapcsolatrendszere mellett tökéletesen érti a nemzetközi reklám és marketingpiac működését. Várom már, hogy együtt dolgozhassunk, és biztos vagyok benne, hogy a tapasztalatával még több partnert találunk a széleskörű digitális csatornáinknak.”

Lars elsősorban a müncheni irodájából fog dolgozni, ahol a Motorsport Network német lapjai (Motorsport.com, Motorsport-Total.com, Formel1.de, Motor1.com, InsideEVs) mellett a globális csapattal tartja majd a kapcsolatot.

„A Motorsport Network hamar a legfontosabb digitális platformmá vált a motorsportok világában” – mondta Stegelmann. „A rajongók továbbra is érdekeltek a motorsportokban és az autóipar világában, és továbbra is remek lehetőségek vannak a terjeszkedésre. Biztos vagyok benne, hogy sok márka és hirdető fogja választani a Network kiváló megoldásait. Várom már, hogy én is hozzájárulhassak a Motorsport Network fejlődéséhez.”

