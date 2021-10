(csütörtök 3, insert trailer) Indítsd be a motorokat: a NASCAR 21: Ignition hivatalosan is megjelent!

A Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), a világ egyik vezető versenyjáték-fejlesztője, kiadója és a hivatalos motorsport versenysorozatok esport ökoszisztémájának szolgáltatója ma jelenti be a NASCAR 21: Ignition hivatalos megjelenését, amely a mai naptól játszható. A hivatalosan licencelt NASCAR játékfranchise legújabb része a Sony PlayStation 4-re, a Microsoft Xbox One-ra és a Steam áruházon keresztül PC-re is elérhető. A játékok a megjelenés után ingyenes frissítési útvonalat biztosítanak a Sony PlayStation 5 és a Microsoft Xbox Series X/S számára, a többi felhasználó számára pedig ingyenesen letölthető frissítések állnak rendelkezésre.

{Insert Trailer}

A NASCAR 21: Ignition Standard és Champions Edition kiadásban is elérhető. A Champions Editiont megvásárló játékosok exkluzív elérhetőséget kapnak Bill Elliott játszható karakterként való feloldásához, a festési sémáihoz, a játékbeli karrierfokozáshoz és a szezonbérlethez, beleértve mindhárom DLC csomagot. A szezonbérlet további festési sémákat és három másik NASCAR-legenda versenyzőt fog kiadni.

„A NASCAR 21: Ignition megjelent, és nem is lehetnénk izgatottabbak amiatt, hogy megoszthatjuk játékunkat a rajongókkal" - mondta Dmitry Kozko, a Motorsport Games vezérigazgatója.

„Csapatunk az Unreal Engine és az rFactor fizika hozzáadásával együtt szenvedélyét öntötte bele ebbe a játékba, hogy a leghitelesebb, legrealisztikusabb és legdinamikusabb NASCAR-szimulációt hozzuk létre, amit valaha készítettünk. A rajongók a NASCAR 21: Ignitionben valóban átélhetik majd a volán mögé ültetés és a dicsőségért folytatott versenyzés izgalmát."

„A NASCAR 21: Ignition megjelenése a konzolos videojátékok következő evolúcióját jelenti, és egy olyan időszakban jön, amikor a sportág körüli figyelem nagy, hiszen hamarosan bajnokot avatnak" - mondta Nick Rend, a NASCAR játék- és eSport ügyvezető igazgatója.

"Az Epic Unreal motorjára támaszkodva a Motorsport Games új testreszabási elemeket fejlesztett ki ebben a játékban, amelyek még jobban elmerítik a játékosokat, lehetővé téve számukra, hogy a NASCAR-t saját maguk alakítsák."

A NASCAR 21: Ignitiont a Motorsport Games fejleszti és adja ki, és az Unreal Engine, valamint a Studio 397 nagyra értékelt rFactor fizikamotorja hajtja. Az Unreal Engine és az rFactor fizika használata a felhasználóknak még hitelesebb vezetési élményt, magával ragadó játékmenetet, dinamikus AI-t és lenyűgöző látványt biztosít.

A NASCAR 21: Ignition tartalmazza a 2021-es NASCAR Cup Series hivatalos versenyzőit, csapatait és pályáit, beleértve a versenyek előtti és utáni ismétléseket is. Az MRN Radio biztosítja az összes közvetítés hangját, így a játékosok játék közben a NASCAR hangját hallhatják. A versenyzők arcát szkennelik a játékban, hogy a lehető legrealisztikusabb ábrázolást nyújtsák, fokozott figyelmet fordítva a pályák, a lelátók és a bokszutcai élmények részletességére.

Az idei játék új frissítésekkel és kiegészítésekkel érkezik, amelyek a korábbi verziók alapjaira épülnek. A Motorsport Games kifejlesztett egy vadonatúj Paint Booth-t, amely páratlan szintű testreszabhatóságot kínál a NASCAR-festések létrehozásához, ikonikus versenyszámmal kiegészítve. A játékosok többféle mód közül választhatnak, mint például a Play Now, a Karrier mód vagy az online többjátékos mód.

A játékosok megvásárolhatják a játék fizikai vagy digitális változatát, amely a PlayStation Store-ban, az Xbox Store-ban vagy a Steamen érhető el.

