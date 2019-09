Hivatalos: elstartolt az új Motorsport.com applikációnk!

A leggyorsabb autó- és motorsporttal kapcsolatos hírek, egyenesen a mobilodra. Töltsd le az új Motorsport.com alkalmazást!

A Motorsport.com elindította új mobilos alkalmazását, hogy elhozhassuk nektek a legfrissebb autó- és motorsporttal kapcsolatos híreket.

Miami, FL, 2019. Szeptember 17. – Bemutatjuk a vadonatúj Motorsport.com applikációt, amely letölthető mind iOS, mind pedig Android rendszerekre. A Motorsport Network tagja, a Motorsport.com rengeteget dolgozott azon, hogy a leggyorsabban leszállíthassa a híreket az autóversenyek rajongóinak szerte a világon. A Motorsport.com alkalmazással egy pillanat alatt hozzá lehet férni a versenybeszámolókhoz, élő közvetítésekhez és a legfrissebb hírekhez.

Világszínvonalú képeinkkel és saját videós részlegünkkel az alkalmazás a lehető legdinamikusabb, legáttekinthetőbb és legkönnyebben használható statisztikai valamint eredményoldalakkal rendelkezik. Nagyszerű funkciók egész sorával, és egyedülálló navigációs rendszerünkkel a rajongók kedvenc sorozatukat, csapatukat, pilótájukat vagy versenyeiket egy teljesen egyedi élmény részeként követhetik.

A felhasználók visszajelzéseit is figyelembe vettük, hogy egy olyan terméket hozzunk létre, mellyel kedvenc sorozata menetrendjét, eredményeit és állását a piacon elérhető legkényelmesebb formában tudja mindenki követni. Az iOS-re és Androidra több nyelven is elérhető platform segít majd kapcsolatban maradni az autósportok világával, bárhol is légy a világban.

Charles Bradley, a Motorsport.com főszerkesztője: „Minden alkalmazás lényege a sebesség és a mélység, így megalkottuk a leggyorsabb felhasználói élményt minden autósport-kategóriához. Világelső híreink, fotóink, eredményeink és videóink csak egy érintésre vannak tőled, akárhol is vagy, akármikor is van szükséged rájuk.”

Gustavo Roche, elnökhelyettes, digitális stratégiai és platformigazgató: „Nagyon elégedettek vagyunk a felhasználóink kezébe adott termékkel. Egyedi, remekül megtervezett és hihetetlenül könnyen használható, miközben a Motorsport.com alkalmazás így is olyan kulcsfontosságú funkciókat tartalmaz, amelyek az iparág mérvadó applikációjává emelhetik.”

A Motorsport Network-ről

A Motorsport Network egy olyan integrált digitális platform, mely minden autókkal és autóversenyekkel kapcsolatos hírt átölel. Mind az autó-, mind az autó- és motorsportipar ütőerén rajta tartjuk az ujjunkat, hogy több millió rajongónknak a világ legjobb csapatairól, versenyzőiről, és autóiról hozzunk olyan híreket és kulisszák mögötti információkat, amelyeket senki más.

A rajongókkal építjük közösségünket a rajongók számára, olyan remek, személyre szabott élményt kínálva, amely egyrészt az ő szenvedélyüket táplálja, másrészt pedig az autók és a versenyek világának kapuit nyitja meg egy új generáció előtt.

Google Play Áruház URL (Android)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.motorsport.application&hl=hu_HU

App Store URL

https://apps.apple.com/hu/app/motorsport-com/id1459863859