Egy vadiúj közúti fesztiválnak ad otthont az Isle of Wight

A Diamond Racest egy olyan szigeten fogják rendezni, amely London központjától 2 órányira van, és egy 12,4 mérföldes pályán kerül megrendezésre, az Isle of Wight déli részén. Ezzel a rivaldafény a sziget természetes szépségére fog irányulni, és azokra az utakra, amelyeket már most a világ legjobb és legélvezetesebb utai közé sorolnak – az út keresztülmegy a festői szépségű Chale, Kingston, Shorwell és Brighstone-falvakon is.

Az új versenyfesztivált szigorú szabályok alatt fogják megrendezni, amelyről az ACU (Auto Cycle Union) fog gondoskodni. A Diamond Races középpontjában a biztonság áll, a szervezők pedig ki akarják emelni, hogy mennyire fontos dolog a biztonság a közúton, így kiemelt jelentőséget fog kapni a versenyzők, a nézők és a dolgozók biztonsága, miközben a stratégiának az is a része, hogy a Diamond Races a közúti biztonságot promótálja.

Az esemény fejlesztésében az Isle of Wight tanácsa is segédkezett, ahogy a motorversenyzés szakértői is. A Diamond Races csapata és az Isle of Wight tanácsa pedig izgatottan jelenti be, hogy az eseményre 2021 októberében fog sor kerülni. A program részeként lesz egy-egy tesztnap szerdán és csütörtökön, míg a time-trial főversenyeket szombaton fogják rendezni.

A pontos dátumot azután jelentik be, miután a 2021-es brit Superbike-versenynaptárat nyilvánosságra hozzák. A tervek szerint ez a versenyfesztivál évről évre megrendezésre kerül majd a szezonvégi ünneplés részeként, méghozzá egy héttel a brit Superbike-bajnokság vége után.

A főversenyeken kívül lesznek tömegrendezvények is a közúti motorosok számára, amelyet híres közúti motorosok fognak felvezetni, hogy a motorosok is megtapasztalják a közúti versenyzés varázsát biztonságos, zárt és kontrollált körülmények között, ami szintén kulcsfontosságú dolog a közúti biztonság promótálásának céljából.

A Diamond Races mögött egy kiváló csapat áll, amely nemcsak a közúti motorversenyzés iparának óriási neveiből áll, hanem globális tapasztalattal rendelkező üzleti csapattal is, akiknek a digitális, a technológiai és az eseményszervezési tapasztalata teszi majd lehetővé az esemény létrejöttét – méghozzá az Isle of Wight tanácsának a hozzájárulásával és a helyi támogatások segítségével.

A főszervezők között ott van Gary Thompson, az Isle of Man TT egyik szervezője, Steve Plater, Isle of Man TT győztes, és brit bajnok motoros, Neil Tuxworth, a Honda versenyrészlegének egykori menedzsere, James Kaye, BTCC bajnok pilóta, a Diamond Races társalapítója, és Matt Neal, háromszoros BTCC bajnok pilóta, a Honda UK nagykövete.

Paul Sandford, a Diamond Races alapítója és vezérigazgatója így nyilatkozott:

„Mint helyi lakos, nagy szeretettel fogadom a világ minden tájáról érkező motorsport rajongókat a gyönyörű Isle of Wighton, egy eseményen, ami biztosan felejthetetlen szórakozást nyújt az egész család számára.”

„A Diamond Races hosszú évek munkája után született meg, és szerencsések vagyunk, hogy a lehető legjobb emberek vesznek részt a szervezésben. Minden követ megmozgattunk, hogy fantasztikus versenyt hozzunk létre, amely a nemzetközi motorversenyzés térképére teszi az Isle of Wightot.”

„Ez lesz az első professzionális verseny az Isle of Wighton, és mivel közel van Londonhoz, és ahhoz a brit szigetek sűrűn lakott déli régiójához, a Diamond Races hardcore rajongóknak, és a motorsporttal most barátkozó embereknek is remek műsor lesz.”

„A verseny mellett a szigeten rengeteg látnivaló van a családok, és az itt nyaralók számára. A verseny októberben, az Isle of Wight-i turistaszezon végén lesz tartva Nagy-Britannia „napsütéses szigetén,” és a helyi gazdaság egyik újabb pillére lehet az esemény a júniusi Wight Music Festival, és a Cowes Week után.”

Dave Stewart, az Isle of Wight tanácsának stratégiai partnerségekért felelős kabinetvezetője így nyilatkozott:

„A háttérben már jó ideje dolgozunk egy ilyen verseny fesztivál megvalósíthatóságán, és nagyon izgatottak vagyunk, hogy egy újabb eseményt jelenthetünk be az Isle of Wighton.”

„Elkötelezetten fejlesztjük a sziget gazdaságát, és ez az esemény biztosan rengeteg látogatót vonz majd a helyi lakosok, és más országok polgáraiból, amivel bővíteni tudjuk a sziget utolsó negyedéves bevételeit.”

„A hangsúly a részünkről a biztonságon lesz, és örömmel jelentem be, hogy a szervezők már alig várják azt, hogy velünk dolgozhassanak, ahogyan elősegítjük az elkövetkező hetekben a biztonságos motorozást.”

„A látogatók fantasztikus látképekre és hangorkánra számíthatnak, festői tájakra nézve az ideiglenes tribünökről, ahonnan remek kilátás lesz erre a dinamikus sportra.”