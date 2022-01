Az IndyCar és a Motorsport Network közösen indít globális szurkolói felmérést

Az INDYCAR és a Motorsport Network ma a Nielsen (NYSE: NLSN) közreműködésével elindította a 2022-es globális INDYCAR-felmérést, amelynek célja, hogy világszerte megismerjék a rajongók véleményét a sportágról. A felmérés várhatóan az NTT INDYCAR SERIES legnagyobb ilyen jellegű rajongói felmérése lesz, amely 11 nyelven működik a Motorsport Network zászlóshajójának számító Motorsport.com weboldalon.

„Hazai és nemzetközi hatókörünk az elmúlt években gyorsan bővült, amit sportágunk ádáz versenyhelyzete, valamint a világszínvonalú NTT INDYCAR SERIES mezőnyét alkotó bátor sportolók és személyiségek vezéreltek" - mondta SJ Luedtke, az INDYCAR marketingért felelős alelnöke. "Ez a tökéletes alkalom arra, hogy felmérjük a globális rajongótáborunkat, és összegyűjtsük a véleményünket arról, hogyan tudnánk még inkább kivételes és szórakoztató terméket nyújtani. Szurkolóinkat a legfontosabb partnereinknek tekintjük sportágunk fejlődésében, és várakozással tekintünk arra, hogy meghallgassuk őket ezen a fontos törekvésen keresztül, amelyet a Motorsport Network csapatával együttműködve hajtunk végre."

Ez az INDYCAR és az NTT INDYCAR SERIES első globális rajongói felmérése. A Motorsport Network élen jár ezen a téren, nemrég az F1 globális szurkolói felmérést végezte el az F1-gyel partnerségben 2021 októberében.

A rajongók kedvenc versenyzőinek, csapatainak és versenypályáinak azonosítása mellett az INDYCAR felmérés célja, hogy összegyűjtse a rajongók véleményét számos témában, beleértve a nézési szokásokat, az élő közvetítések látogatottságát és a médiafogyasztást; a sportág javítását célzó jövőbeli változásokról alkotott véleményeket, valamint a versenypályán kívüli kulcsfontosságú kérdésekről, például a környezetvédelemről, a sokszínűségről és a befogadásról szóló betekintést. A szurkolók elkötelezettségével, valamint a szerencsejátékok és az eSport növekedésével kapcsolatos kérdések is felmerülnek, tekintettel arra, hogy a Motorsport Games (NASDAQ: MSGM) jelenleg egy INDYCAR videojátékot fejleszt; egy vadonatúj franchise-t, amelyet a versenyzés és a játékok rajongói már nagyon várnak, és amely várhatóan 2023-ban jelenik meg.

„Alig várjuk, hogy meghallgassuk a globális NTT INDYCAR SERIES rajongóit, akik nagyszerű betekintést nyújtanak majd az INDYCAR univerzumába, és abba, hogyan tud tovább bővülni és növekedni, valamint hogyan tud kapcsolatot teremteni a közönségével" - mondta James Allen, a Motorsport Network elnöke. „Az iparágban vezető szerepet betöltő Motorsport Network az ideális partner az NTT INDYCAR SERIES rajongók körében végzett felmérés élére, tekintettel a motorsport vezető digitális platformjaként betöltött globális jelentőségünkre, a hálózaton belüli kiterjedt INDYCAR-lefedettségünkre, nem is beszélve az F1 Global Fan Survey közelmúltbeli sikeréről, amely kimutatta, hogy a platformjainkon az F1 követőinek 29%-a az INDYCAR-t is követi."

A 2022-es globális INDYCAR-felmérés 16 éven felüliek számára nyitott, és közel három héten keresztül, január 10-én kezdődik és január 29-ig tart, a legfontosabb eredményeket pedig az NTT INDYCAR SERIES február végi nyitófordulóján, a floridai Szentpéterváron jelentik be.

IndyCar and Motorsport Network team up to launch Global Fan Survey

Fotó készítője: Motorsport.com