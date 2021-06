Az F1 in Schools világdöntőjét élőben közvetíti az új Motorsport.tv csatorna

London, 2021. június 4: Az F1 in Schools világdöntőjét élőben közvetíti majd a Motorsport.tv, a Motorsport Network dedikált OTT platformjának a programnak szentelt új csatornája, amely nemzetközi közönséghez jut el.

Az F1 in Schools a Forma-1 izgalmain keresztül inspirálja a gyerekeket a természettudományos, technológiai, mérnöki és matematikai tárgyak megismerésére, és arra ösztönzi őket, hogy ezeken a területeken folytassanak karriert.

A verseny kihívása a diákoknak, hogy CAD/CAM tervezőeszközökkel tervezzenek, gyártsanak, teszteljenek és versenyezzenek a hivatalos F1-es modellblokkból készült miniatűr autókkal. Az autókat sűrített gázpatronok hajtják, és egy nejlonhuzal segítségével rögzítik a pályához. A csapatok azon versenyeznek, hogy autójukkal egy 20 méteres pályán alig több mint 1 másodperc alatt száguldjanak végig.

A projekt projektmenedzsmentet, szponzorációt, marketinget és szóbeli prezentációkat is tartalmaz.

A csatorna a június 4-8-i világdöntő előtt indul, és az eseményről közvetítéseket fog közvetíteni, bemutatva a fiatalabb generációk legragyogóbb tehetségeit. Ezzel párhuzamosan a csatorna a STEM-oktatásról szóló oktatóvideókat és a világ legújabb nemzeti versenyeiről készült kiemelt felvételeket is tartalmazni fog.

Az 1999-es indulása óta több ezer iskola vett részt a versenyen, amelynek ma már 52 ország ad otthont. A Motorsport Network elnöke, James Allen több mint 20 éve védnöke az F1 in Schools projektnek, és támogatja a STEM-oktatás fontosságát az iskolákban.

A partnerség részeként a Motorsport.tv szponzorálja a világdöntő digitális médiadíját, amely a közösségi médiában és a digitális kommunikációban elért kiválóságokat ismeri el.

Az F1 in Schools a globális közönség számára is elérhetővé teszi a tartalmát, amelyet a Motorsport Network digitális szolgáltatásai is terjesztenek, amelyek havi 56 millió látogatót érnek el.

Az F1 in Schools csatlakozik a Motorsport.tv partnercsatornáinak egyre bővülő gyűjteményéhez az FIA WRC, a NASCAR, a Brit Túraautó-bajnokság, a Porsche, a Lamborghini, a Mercedes, az Audi, a Jaguar, a Race of Champions, az RCCO World eX, az FIA Girls on Track, a Speedworks NZ motorsport, a W Series és az Autodromo di Nazionale Monza csatornákhoz, elősegítve a versenyrajongók és a motorsportban érdekelt főbb szereplők számára a megjelenést.

Andrew Denford, az F1 in Schools alapítója és elnöke így nyilatkozott: "Nagyon izgatottak vagyunk, hogy elindíthatjuk ezt az új partnerséget a Motorsport.tv-vel és közvetíthetjük a STEM kihívás eseményeinket a platformjukon. Ez egy nagyszerű lehetőség számunkra, hogy kapcsolatba lépjünk a motorsport rajongókkal szerte a világon, és bemutassuk az oktatási programunkat, kezdeményezéseinket, amelyek inspirálják a diákokat, és szenvedélyt ébresztenek bennük a sport és a nagyteljesítményű mérnöki munka iránt. Ráadásul remek versenyeket is láthatunk!"

Simon Danker, a Motorsport.tv vezérigazgatója elmondta: "Az F1 in Schools fontos projekt, amely segít megismertetni a jövő tehetségeit az iparágunk karrierútjaival. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Motorsport.tv-n keresztül népszerűsíthetjük a versenyt, és még több diákot ösztönözhetünk a STEM-oktatásban való részvételre. Alig várjuk, hogy a jövőben tovább bővíthessük az F1 in Schoolsszal való partnerségünket, és inspiráljuk a fiatalabb generációkat, hogy ez az iparág továbbra is virágzó maradjon".