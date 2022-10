Az ASl és Sir Jackie Stewart arra ösztönzi a rajongókat, hogy ünnepeljék meg a legnagyobb motorsport emlékeiket

A 2023-as Autosport International kiállítás, Európa legnagyobb motorsport-kiállítása előtt a rajongókat arra kérik, hogy osszák meg és szavazzanak a legnagyobb motorsport-emlékeikről.

A "Motorsport Memories" szavazás azokat a varázslatos pillanatokat emeli ki, amelyek miatt egy rajongó beleszeretett a sportba, akár a pilóta lélegzetelállító képességeit, akár a történelem írásának látványát látva.

A Motorsport Memories a Race Against Dementia jótékonysági szervezet számára gyűjt adományokat. A tíz legjobb emléket a 2023. január 12-15. között a birminghami Nemzeti Kiállítási Központban megrendezésre kerülő Autosport International kiállításon egy művészeti galériás zónában nyomtatás formájában kiállítják. A Motorsport Images által biztosított nyomatokat a kiállításon tombola keretében árusítják majd, hogy a Race Against Dementia kutatására adományokat gyűjtsenek és felhívják a figyelmet, így a rajongóknak egyedülálló lehetőségük nyílik arra, hogy fizikai kapcsolatot teremtsenek kedvenc motorsport emlékeikkel.

A Race Against Dementia egy globális jótékonysági szervezet, amelyet Sir Jackie Stewart, OBE alapított az úttörő kutatás finanszírozására – így nyilatkozik erről a háromszoros Forma-1-es világbajnok:

"Ha gyorsabban és okosabban dolgozunk, és hasznosítjuk a motorsport világában tapasztalt gondolkodásmódot, együtt legyőzhetjük a demenciát. Alapokat gyűjtünk a globális kutatás és fejlesztés felgyorsítására a demencia megelőzésére vagy kezelésére irányuló versenyben. Az Autosport International Motorsport Memories galériája és a kampány segít abban, hogy a rajongók világszerte megismerkedhessenek a szeretett sportágunk nagyszerű pillanataival, miközben a Race Against Dementia számára figyelemfelkeltő és pénzadományokat gyűjtünk"."

A Race Against Dementia létfontosságú demenciakutatásokat finanszíroz - tudj meg többet itt: www.raceagainstdementia.com és támogasd munkájukat: www.raceagainstdementia.com/donate.

Sir Jackie Stewart, OBE megnyitja a kiállítást, és aláírja a tíz legjobb emléket tartalmazó nyomatokat, mielőtt a második nyilvános napon (január 15-én, vasárnap) az Autosport International nagyszínpadán beszélne a Race Against Dementia elleni küzdelemben való személyes részvételéről, és megosztaná a motorsport-életéről szóló emlékeit.

Ben Whibley, az Autosport International rendezvényigazgatója: "A motorsport hihetetlenül gazdag történelemmel rendelkezik, és ezt a történelmet a különböző versenysportágak támogatói táplálták. A 24 órás hosszú távú versenyektől kezdve a túraautó sprintversenyeken át a nagydíjak nagysebességű csatáinak világáig, és még sok minden másig, azt szeretnénk, ha a rajongók elmondanák nekünk a legnagyobb motorsport pillanatukat. Büszkék vagyunk arra, hogy támogathatjuk a Race Against Dementia versenyt, és Sir Jackie Stewart, OBE-vel együttműködve megoszthatjuk a jótékonysági szervezet úttörő üzenetét és adománygyűjtő tevékenységét a várhatóan 90 000 látogatóval." - mondta.

A show-t megelőző hónapokban a motorsport hírességeket és a rajongókat egyaránt arra bátorítjuk, hogy osszák meg kedvenc pillanataikat az Autosport International Facebook és Instagram-oldalain. Egyesek számára ezek a Forma-1 világából származnak majd, mint például egy ikonikus, világbajnokságot eldöntő pillanat; Max Verstappen utolsó körös előzése Lewis Hamiltonon az Abu Dhabi 2021-ben, vagy az Audi lenyűgöző diadala a Peugeot felett a 2011-es Le Mans-i 24 órás versenyen! Számtalan emlékezetes pillanat van a rally, a túraautók vagy az ovális versenyek világából. Novemberben az Autosport International és a Race Against Dementia közzéteszi a tíz legjobb emléket, és a rajongók szavazhatnak a legnagyobb pillanatra.

Whibley hozzáteszi: "A leghíresebb pillanatokat a világbajnokságon is megemlítik: "Az autóversenyzés rajongói különböző okokból követik a sportágat. Talán azért, mert versenyző családba születtek, talán a helyi versenypálya látványa és hangja vonzotta őket, vagy azért, mert láttak egy motorsportfilmet vagy televíziós műsort, mint például a Days of Thunder, a Drive to Survive vagy a MotoGP Unlimited. Akárhogy is, a történetükben és a motorsportos emlékeikben mindig lesz egy kiemelkedő pillanat, amely kiállta az idő próbáját, és ezt szeretnénk megosztani a januári Motorsport Memories galériánkban."

A közönség a közösségi médián keresztül küldheti be a legnagyobb pillanatait, ha bejelöl minket a @Autosport_International címszóval és a #MotorsportMemories hashtaggel.

A 2023-as Autosport International és Performance & Tuning Car Show január 12. és 15. között kerül megrendezésre a birminghami NEC-ben. Jegyek a nagyközönség és a szakma számára már kaphatók.

Itt szerezheted be a saját jegyed: https://www.autosportinternational.com/.

A show minden tartalma, a kiállítók bejelentése és a hírességek megjelenése változhat.

