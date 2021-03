A világ első, globális motorsporttal foglalkozó élő hírcsatornája nemsokára elindul

London, 2021. március 24.: A világ első, folyamatosan frissülő, élő motorsportos és autóipari hírcsatornáját nemsokára elindítja a Motorsport Network, amely a motorsport és az autóipar témájában digitális piacvezetőnek számít, és havi 56 milliós nézőközönséggel büszkélkedhet.

A Motorsport.tv Live a legfrissebb hírekkel szolgál majd a világ minden tájáról. A szolgáltatást a londoni és miami stúdió irányítja, miközben félóránként érkeznek majd a hírösszefoglalók, a köztes időben pedig további tartalmakra lehet számítani. A többi népszerű hírcsatornához hasonlóan a képernyő alján megjelennek majd a legújabb szalagcímek, a legfrissebb hírek és idézetek.

World’s first live rolling news channel for global Motorsport set to launch Fotó készítője: Motorsport Images

Az élő csatorna a világ legjelentősebb motorsportos szériáit követi majd nyomon, beleértve a Forma–1-et, a Formula E-t, a Le Mans-i 24 órást, a NASCAR-t és az IndyCart. Emellett más kategóriák érdekes témáit is a figyelem középpontjába állítja majd.

Az indulásra a március 29-én kezdődő héttől lehet számítani, miután lezajlott a Forma–1-es szezon első futama Bahreinben, a teljes, élő csatorna pedig a következő hónapok során lesz majd elérhető.

Ahogyan a Motorsport.tv platformjának élő közvetítése is, úgy ez a csatorna is kihasználja majd a Motorsport.tv beágyazható lejátszóját. Ezen eszközön keresztül klipek és rövid videók kerülnek majd be az élő szolgáltatásból a Motorsport Network különböző weboldalainak releváns posztjaiba, köztük a Motorsport.com, az Autosport.com, a Motor1.com, illetve az InsideEVs cikkeibe, ezek pedig a közösségi oldalakra is kikerülnek majd.

A Motorsport.tv jelentős növekedést tudhat magáénak az utóbbi 12 hónapban. Számos vezető márka és versenysorozat indított saját csatornát. A Mercedes, a NASCAR, a Porsche, a WRC, az Audi, a Lamborghini, a Jaguar Racing, a BTCC, az RCOO és a World eX is ezen nevek közé tartozik, és mindegyiket a Motorsport Studios támogatja. Emellett a Motorsport Images könyvtárát is ki tudja használni, amely 26 millió fotóval büszkélkedhet, köztük a Forma–1 eddigi 70 évének minden egyes nagydíjáról készült fényképekkel.

A Motorsport.tv Live teljesen integrálódni fog a Motorsport Network digitális ökoszisztémájába. Emellett számos újítás és bővítés is tervben van, melyek között szerepel esport események élő közvetítése, valamint egyéb, híradással kapcsolatos műsorok is. A Motorsport.com jelenleg 15 különböző nyelven érhető el.

James Allen, a Motorsport Network elnöke: „Mindig azt ígérjük, hogy gyorsan haladunk és egyediek leszünk, a Motorsport Network legújabb kezdeményezése révén pedig a csoportvezető digitális motorsportos és autóipari közvetítésünk egy új szintre emelkedhet. Több pillér is támogatja ezt a stratégiát: egy folyamatosan frissülő, élő hírcsatornát kínál egy olyan közvetítői platformon, amelyet a rajongók könnyen elérhetnek bármely eszközről. Ehhez kapcsolódik még a releváns és aktuális videóklipek közzététele is, amelyeket a különböző weboldalaink és közösségi médiás felületeink is hasznosítani fognak majd, ez pedig jelentősen megnöveli a rövid, videókkal kiegészített tartalmaink mennyiségét.

A nézőközönséggel való interaktivitás, a közösségi média, illetve annak figyelése már az elejétől kezdve része az ötletnek. Már az 1990-es évek eleje óta dolgozom a médiában, és amit ma el tudunk érni, köszönhetően a különböző technológiáknak és szoftvereknek, melyek a járvány miatti kényszerűségből születtek, az egyszerűen elképesztő.”

