A Senna-film írójának filmje a Motorsport.tv-n jelenik meg

A Motorsport Network boldogan jelenti be, hogy Manish Pandey motorsport-tematikájú, epikus filmje, a Heroes január 16-án megjelenik a Motorsport.tv-n.

A Heroes a Motorsport Network első filmes megbízása volt, amely legendás versenyzőket gyűjtött össze a Forma-1-ből, a Le Mans-i 24 órás versenyről és a ralizás világából, akik korábban még nem hallott történeteket osztanak meg dicsőségről és drámáról. A film a Motorsport Network OTT platformján, a Motorsport.tv-n jelenik meg.

A filmet Manish Pandey írta és rendezte, aki a több díjat is elnyerő Senna-film írója is volt. A film 111 perc játékidejű, és szerepel benne a kétszeres F1-es világbajnok Mika Hakkinen, a korábbi Ferrari-versenyző Felipe Massa, a kilencszeres Le Mans-győztes Tom Kristensen, és Michele Mouton, aki máig az egyetlen nő, aki nyerni tudott a WRC-ben. Mindannyian meghitt történeteket mesélnek a hétszeres F1-es világbajnok Michael Schumacher elleni versenyzésről, akinek a történetét szintén elmeséli a film.

A tíz fejezetből álló filmben a motorsport sztárjai mellett archív és „bizonyítékként” szolgáló felvételek is helyet kaptak. Ezek közé tartozik a versenyzők törékenysége, és a Heroes hivatalosan is az Institut du Cerveau et de la Moelle Epiniére (ICM) partnere lett, ami a világ vezető agy- és gerinckutatással foglalkozó intézete, amely hosszú ideje partneri kapcsolatban áll az F1-el.

James Allen, a Motorsport Network elnöke: „A Heroes fogadtatása lenyűgözően pozitív volt, és ahogy az ember nézi, ahogy Mika, Felipe, Michele és Tom megosztják egymással nagy sikereiket, kudarcaikat, személyes tragédiáikat, és életveszélyes baleseteiket, nehéz nem meghatódnia. Manish íróként és rendezőként valóban valami különlegeset alkotott, és nagyon várjuk, hogy megoszthassuk a filmet az autóversenyek rajongóival, és mindenki mással.”

Manish Pandey, a Heroes írója, és rendezője: „Filmesként természetesen mind arról álmodunk, hogy valami különlegeset alkotunk. Ez a film márpedig kifejezetten különleges, egy dokumentumfilmhez sem hasonlítható. De mindig a lehető legtöbb embert szeretnénk elérni, és a Motorsport Network intézményén keresztül megszólítani a versengés szerelmeseit minden filmes álma.”

