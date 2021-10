A NASCAR Heat Ultimate Edition + Nintendo Switch-en is bemutatkozik

MIAMI, FL - 2021. október 15. - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), örömmel jelenti be, hogy a NASCAR Heat Ultimate Edition+ megérkezik a Nintendo Switch konzolokra is. A játék, az első NASCAR-cím, amely Nintendo Switch konzolokra érkezik, 2021. november 19-én jelenik meg, az előrendelések 2021. október 15-én déli 12 órától indulnak. A trailert itt találjátok, itt pedig le is tudjátok adni az előrendeléseteket.

A Heat Ultimate Edition + minden olyan tartalmat átvisz a Nintendo Switch-re is, amely megtalálható a Heat 5 Ultimate Edition-ben, valamint extraként a 2021-es Cup Series autóit, versenyzőit, festéseit is. A korábbi, 2020-as hivatalos csapatok, versenyzők, autók és a három NASCAR National Series és Xtreme Dirt Tour versenyek menetrendje, 39 autentikus pályával, szintén a játékban maradnak. További kiemelt tartalom a 2020-as Throwback és Playoff festési sémák, Tony Stewart, mint játszható karakter, és még sok más!

„A Motorsport Games izgatottan jelenti be az első NASCAR címet Nintendo Switch-re, amely a versenyzés örömét egy teljesen új játékosbázishoz juttatja el” - mondta Dmitry Kozko, a Motorsport Games vezérigazgatója. „Elkötelezett rajongóink eddig is élesen hangoztatták, hogy a NASCAR Nintendo Switch verzióját szeretnék, és az új megjelenésünkkel most végre magukkal vihetik a sportot, bárhová is mennek. A NASCAR Heat Ultimate Edition+ számos olyan területen javítja a játékot, amelyet a játékosaink értékelni fognak, és mindent, ami a NASCAR-játékainkat igazán hitelessé teszi, átvisz erre az új konzolra.”

A Motorsport Games által fejlesztett és kiadott NASCAR Heat Ultimate Edition+ Nintendo Switch-re a funkciók és módok robusztus listájával érkezik. A karrier mód lehetővé teszi a játékosok számára, hogy más sorozatokon (Xtreme Dirt Series, Camping World Truck Series és Xfinity Series) keresztül haladjanak előre, hogy elérjék a NASCAR Cup Series-t, vagy rögtön belevágjanak és a legmagasabb szinten kezdjenek. A Karrier mód emellett továbbfejlesztett statisztikakövetést is kínál, összegyűjti a teljes karrier során elért eredményeket, és részletes betekintést nyújt a teljesítményedbe. A játék Nintendo Switch-verziója tartalmazza a NASCAR Heat 5 összes meglévő funkcióját, beleértve az AI játékmenetének javítását, a több kameraválasztási lehetőséget és a DNF-ek lehetőségét. A tesztelési módban a játékosok tökéletesíthetik a versenyvonalaikat, és kísérletezhetnek, hogy megtalálják a legjobb autóbeállítást az egyes pályákhoz. Az online Challenge módban a játékosok egyedi versenyforgatókönyveket kapnak, amelyekben különböző játéklehetőségekkel versenyezhetnek.

A Nintendo Switch-felhasználók 39 hivatalos, hiteles versenypályán versenyezhetnek a különböző sorozatokban, köztük a Daytona International Speedway, az Indianapolis Motor Speedway, az Indianapolis Motor Speedway országúti pálya és a Talladega Superspeedway, valamint 9 földes pályán. Az online versenyzés akár 16 játékost is befogadhat, vagy a felhasználók élvezhetik a helyi osztott képernyős többjátékos módot. Végezetül, további fejlesztéseket hajtottak végre a Paint Booth-ban, beleértve az új szám betűtípusokat és sémákat, amelyek közül választhatsz az autód testreszabásakor.