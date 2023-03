A Motorsport Network új, üzleti fókuszú platformot indít

A Motorsport Network, a motorsport és az autóipar globális digitális platformja, amely havi 62 millió egyedi felhasználóval rendelkezik, ma elindította a Motorsport Business-t; egy új platformot, amely üzleti témákkal foglalkozik, és a motorsportban tevékenykedő B2B márkákat mutatja be.

A Motorsport Business rendszeres, organikus tartalmakkal szolgál, amelyeket a globális szerzők Európából, az Egyesült Államokból, Ázsiából és azon túlról származó nézőpontokból állítanak össze, és amelyeket az iparági bennfentesektől az elkötelezett rajongókig bárki élvezhet írott, videós és podcast formában.

Trendek, vélemények, exkluzív interjúk, iparági kutatások és még sok más - ez a terület egy külön LinkedIn-csatornán, a Motorsport.com-on, valamint a hírleveleken és a közösségi csatornákon keresztül a célzott közönségnövekedésnek ad otthont.

James Dickens, a szerkesztőség globális alelnöke így nyilatkozott: „Nagyon izgatottak vagyunk, hogy kibővíthetjük a már most is széleskörű motorsport-szakmai lefedettségünket. Közönségünk adatai azt mutatják, hogy a motorsport üzleti oldala egyre nagyobb érdeklődésre tart számot. Mint mindig, most is láttuk, hogy mit fogyasztanak a motorsport rajongók, és létrehoztunk egy olyan ajánlatot, amely még alaposabb tudósítást nyújt számukra az üzleti szférában. A terület vezető szakértőivel kötöttünk partnerséget, és alig várjuk, hogy az emberek lássák, mit készítünk".

A lépés a Motorsport Network sokéves tevékenységét követi a motorsport körüli kutatás és gondolatvezetés terén. A Network 2017 óta élen jár a jogtulajdonosokkal és sorozatokkal - köztük az F1-gyel, a MotoGP-vel, az INDYCAR-ral és a FIAWEC-kel - folytatott globális rajongói felmérésekben. A világ 197 országából több mint egymillió rajongó válaszolt, csak az F1, a MotoGP és az INDYCAR legutóbbi három felmérésében 330 ezren vettek részt. A 167 302 válaszadóval a Forma-1-es felmérés nemcsak a motorsportban volt a legnagyobb felmérés, hanem az összes sportágat figyelembe véve is.

Eközben a hálózat a Financial Timesszal együttműködve a Forma-1-es futamokra, köztük a 2022-es Monacói és Abu-Dzabi Nagydíjra is elhozza az F1 Business of F1 Forumot, amelynek előadói között szerepel Greg Maffei, a Liberty Media vezérigazgatója, Stefano Domenicali, az F1 vezérigazgatója és Mohammed bin Szulajm, az FIA elnöke.