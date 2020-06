A Motorsport Network kiadta a piac első hűségprogramját, a Motorpsort Rewardsot

A Motorsport Network a világ legnagyobb motorsportokkal, és autókkal foglalkozó hálózata, havi 56 millió ember látogatja meg az oldalait, 81 országból. A piacvezető oldalainkkal, a Motorsport.com-mal, és az Autosport.com-mal, valamint a Motor1.com-mal, valamint a Motorsport.tv, és a Motorsport Tickets szolgáltatásainkkal segítünk az olvasóknak kielégítenie az autók, és a versenyzés iránti szenvedélyét.

A jutalom programot a Motorsport Network saját csapata fejlesztette, és arra bátorítja a felhasználót, hogy még mélyebben merüljön el abban, amit élvez, mint a cikkek olvasása, videók megtekintése, vagy a jegyvásárlás. A felhasználók a gyűjtött pontjaikat ajándékkártyákra, feliratkozásokra, órákra, poszterekre, nyereményjáték-sorsolásokra, és videójáték kódokra válthatják be.

Mehul Kapadia, a Motorsport Network ügyvezető igazgatója így nyilatkozott: „A legnagyobb motorsport közösséggel a célunk, hogy a hűséges olvasóink szélesebb körű szórakozáshoz, és ajánlatokhoz jussanak. A Motorsport Rewards tökéletes platformja annak, hogy a felhasználóink iránti elköteleződésünket kifejezzük.”

Samantha Lamberti, a Nielsen Sports UK konzultáció európai vezetője így kommentálta a Motorsport Rewards bevezetését: „Az emberek, és a szenvedélyeik táplálják a média, és szórakoztatási ágat, és a Motorsport Network által bevezetésre kerülő rendszer soha korábban nem látott módon értékéli az olvasóit. A Motorsport Network, de a globális motorsport ökoszisztéma is nyertese lesz ennek a kezdeményezésnek.”

A Motorsport Rewards első verziója a Motorsport.com US kiadásának olvasói számára érhető el, de a további hónapokban a többi kiadás számára is elérhető lesz a lehetőség, ahogyan a Motorsport.tv, és a Motorsport Tickets felhasználók számára is.

