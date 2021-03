A Motorsport Images lesz a világ legextrémebb versenysorozatának hivatalos fotóügynöksége

London, 2021. március 31.: A Motorsport Imagest választotta hivatalos fotóügynökségének az Extreme E, az izgalmas és új motorsportos szakág, amely a világ legkeményebb tájain fog majd versenyezni, hogy felhívja a figyelmet a klímaváltozás hatásaira. A Motorsport Network megbízási és licencelési részlege, melynek kollekciója 26 milliónál is több fényképet tartalmaz, fogja majd az összes fotót a sorozat, valamint mind a kilenc csapat rendelkezésére bocsátani.

Ez nem könnyű feladat, hiszen az Extreme E versenyei komoly kihívásokat rejtenek magukban. Elképesztő tájakon zajlanak majd az események, a por, a homok és a nagy páratartalom pedig mindennapos lesz. Az internetkapcsolat megoldása sem lesz egyszerű, illetve potenciálisan nehéz lehet majd közel kerülni az autókhoz, mivel a szakaszok nem olyanok, mint a hagyományos versenypályák a már megszokott nézői élménnyel.

Motorsport Images will provide exclusive photography assignment and distribution services for the Extreme E series and teams. Fotó készítője: Motorsport Images

A Motorsport Images csapata azonban már hónapok óta készül arra, hogy áthidalja ezeket a kihívásokat. Hosszú évek tapasztalatával a Forma–1 és a Formula E vezető motorsportos fotóügynökségeként, valamint a Dakar-ralit és a rali-világbajnokságot jól ismerő fotósok behozatalával ez egy olyan próbatétel lesz, amelyre a Motorsport Images ideálisan felkészült.

A távoli tájakon történő versenyzés miatt az eseményekről készült fényképek terjesztése igazi logisztikai kihívást jelent. A Motorsport Images egy technológiailag már bizonyított szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy a fotók elérhetőek a Motorsport Images ügyfelei számára szinte azonnal azt követően, hogy elkészültek. Ez segít abban, hogy élő és azonnali tudósítást tudjanak nyújtani a versenyekről, ezzel pedig előnyhöz juthatnak a versenytársakhoz képest ezen a területen. A Motorsport Images rendelkezik a legnagyobb motorsportos fényképkollekcióval, beleértve a Forma–1-es világbajnokság teljes történetét felölelő tartalmakkal.

Az Extreme E-ben egy rendkívül versenyképes mezőny gyűlt össze, olyan komoly motorsportos nevekkel, mint Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Jenson Button, Chip Ganassi, Michael Andretti, illetve Molly Taylor, Claudia Hürtgen és Jamie Chadwick. A motorsportok történetében először minden csapatnak indítania kell egy férfi és egy női pilótát, akik együtt fognak küzdeni a sikerekért minden versenyen.

A sorozat ellátogat Szaúd-Arábiába (Desert X Prix), Szenegálba (Ocean X Prix), Grönlandra (Artic X Prix), Brazíliába (Amazon X Prix) és Argentínába (Glacier X Prix).

Az Extreme E fenntartható voltát támogatva a Motorsport Images lesz az egyetlen fotóügynökség, amely végigköveti a versenysorozatot, így kevesebb utazásra lesz szükség, míg a szerkesztési és a technikai munkálatokat Londonban fogják végezni.

A Motorsport Network támogatja az Extreme E üzenetét és céljait, ami a környezetvédelem és a diverzitás támogatása, és büszkén részese ennek az új utazásnak.

Alejandro Agag, az Extreme E alapítója: „Az Extreme E ikonikus helyszínekkel, csúcsversenyzőkkel és innovatív formátummal indul, ami epikus történetmesélésre ad lehetőséget, még ha ennek komoly technikai és logisztikai kihívásai is vannak.”

„Bízunk benne, hogy Steven és a Motorsport Images csapata a tehetség és tapasztalat keverékével életre tudják hívni a sportot a világ számára.”

Steven Tee, a Motorsport Images ügyvezetője: „Az LAT Images ügyvezető igazgatójaként roppant izgatott vagyok, hogy mi lehetünk az Extreme E első szezonjának hivatalos fotósai.”

„Sokszínű fotósgárdánknak a WRC-től a Forma-1-ig van tapasztalata, emiatt úgy érezzük, tökéletesen bemutathatjuk ezt az új és az eddigiektől teljesen elütő sorozatot, mely április 3-án a szaúdi sivatagban veheti majd kezdetét.

James Allen, a Motorsport Network elnöke: „Azóta nagy csodálója vagyok az Extreme E sorozatnak, mióta Alejandro Agag először beszélt róla, és büszkék vagyunk, hogy a mi csapatunkhoz fordultak.”

„Azonban ettől eltekintve tetszik az Extreme E céltudatossága és az, hogy a sokszínűséget, illetve a fenntarthatóságot akarják reklámozni. Aki követi a Motorsport Networköt, régóta tudja, mennyi ideje harcolunk már azért, hogy a sportágnak legyen célja.”

