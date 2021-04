A Motorsport Images jelentős ferraris fényképgyűjteményt vásárolt

London, 2021. április 23.: A Motorsport Network beépített digitális platformja, amely többmillió autó- és motorsportszerető rajongó célállomása, a mai napon megerősítette, hogy a Motorsport Images megvásárolta a Maggi&Maggi Collectiont, hogy ezzel tovább gazdagítsa a több mint 26 millió fényképet számláló gyűjteményét.

A kollekció még 1984-ben indult útjára, amikor Silvano Maggi egy projektbe kezdett bele, és elhatározta, hogy minden addig gyártott Ferrarit lefotóz egy olaszországi heti kiadvány számára, amely átfogó információkat közölt egy utcai, valamint egy versenyre készült Ferrariról minden egyes héten. Ez a projekt aztán hosszú évekig folytatódott, és többszáz modellt mutattak be ennek köszönhetően. Az 1990-es években Silvano fia, Paolo az összes fényképet egy adatbázisban katalogizálta, amely ma már közel 100 ezer fotót foglal magában, és az egyik legátfogóbb fényképgyűjtemény a Ferrari által gyártott autókról az egész világon.

A Motorsport Images világszerte fontos szerepet tölt be, hiszen 26 milliónál is több fényképpel rendelkezik, kezdve 1895-től egészen a versenypályákon napjainkban zajló eseményekig. A világon csak ez a kollekció rendelkezik fotókkal a Forma–1 70 éves történetének összes nagydíjáról. Vizuális tartalmakat biztosít szerkesztői platformoknak, illetve tartalomgyártóknak is, valamint közvetlenül működik együtt márkákkal és más B2B ügyfelekkel, hogy meggyőző és izgalmas reklámkampányokat hozzon készítsen. A gyűjtemény kiterjedt és gyakran exkluzív tartalmakkal rendelkezik, beleértve a Forma–1 teljes történelmét, az első, motorral szerelt járműveket és a Le Mans-i 24 órás viadal történetét is, melynek 2023-tól, 50 év szünet után ismét részese lesz majd a Ferrari.

James Allen, a Motorsport Network elnöke így nyilatkozott: „A legjobb még jobb lett! Nagyon keményen dolgoztunk azon, hogy létrehozzuk a világ legnagyobb és legjobb autó és motorsport képkollekcióját, és a Maggi & Maggi gyűjteménye tovább gazdagítja a Ferrari 70 éves történelmének lenyomatát. A partnereink széleskörű anyagokhoz juthatnak majd hozzá minden egyes Ferrari modellről.”

megosztás