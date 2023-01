A Motorsport Games rFactor 2 játéka is része az F1 Arcade titkos receptjének Miami, FL – 2023. január 30. – Adam Breeden, a kompetitív szocializáció úttörője az Egyesült Királyságban és az ágazat néhány legsikeresebb koncepciója mögött álló vállalkozói erő hivatalosan is megnyitotta legambiciózusabb és legizgalmasabb projektjét. Az F1® Arcade, a világ első hivatalos prémium F1-es élményhelyszíne 2022. december 12-én nyílt meg Londonban, a One New Change, St. Pauls épületében.

Szerző: Motorsport Games A legmodernebb F1 versenyszimulációs élményt 60 mozgó F1-szimulátorral, a Motorsport Games által biztosított rFactor 2 versenyszimulációs szoftverrel, valamint exkluzív F1®-tartalmakkal kombinálva, a vendégek átélhetik a versenyzés izgalmát, amelyet egy vezető séf és szakértő mixológusok által készített, kategóriájában legjobb étel- és italkínálat egészít ki. „Azzal a küldetéssel, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük a motorsport izgalmát, nagyra értékeljük az rFactor 2 használatát, melynek segítségével a virtuális versenyzés élményét és a valós világban tapasztalható autóvezetést és versenyt biztosítunk az F1® Arcade és ügyfelei számára!" – mondta Dmitry Kozko, a Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) („Motorsport Games") vezérigazgatója, amely a világ egyik vezető versenyjáték-fejlesztője, kiadója és a hivatalos motorsport versenysorozatok esport ökoszisztémájának szolgáltatója. Dom Duhan, a Studio 397 vezető producere hozzátette: „A Studio 397 szakértő szimulációfejlesztő csapata számára öröm volt együttműködni a versenyelemek fejlesztésében, és arra számítunk, hogy a vendégek el lesznek ragadtatva az élménytől." „Az F1® Arcade decemberi megnyitása óta az érdeklődés fenomenális. Az volt a célunk, hogy egy igazán innovatív élményt nyújtsunk, amely mindenki számára elérhetővé teszi a szimulátoros autóversenyzést egy szórakoztató és prémium kategóriás, versenyképes társasági környezetben. Ennek megvalósításához olyan partnerre volt szükségünk, aki teljes mértékben testre tudja szabni a játékélményt, ezért választottuk az rFactor 2-t és a Motorsport Gamest, hogy együttműködjenek velünk ebben a projektben. Az ügyfelek reakciója az első hónapban fantasztikus volt, és már alig várjuk, hogy még többet üdvözölhessünk az első londoni és a jövőbeni helyszíneken, ahogy terjeszkedünk" – mondta Adam Breeden, a Kindred Concepts alapítója és vezérigazgatója. Az F1® Arcade jövőbeli tervei között szerepel egy birminghami helyszín 2023-ban, és további, az rFactor 2 által működtetett helyszíneket is be fognak jelenteni. Minden F1® Arcade hírért kövesse a @F1Arcade-et a közösségi média platformokon.