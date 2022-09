A Motorsport Games játéka, a NASCAR 21: Ignition a 2022-es szezonra még egy újítást kap!

A Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), a hivatalos motorsport versenysorozatok vezető versenyjáték-fejlesztője, kiadója és esport ökoszisztéma szolgáltatója ma bejelentette, hogy a NASCAR 21: Ignition ("Ignition") szezonfrissítést kap, amely a NASCAR Cup Series 2022-es szezonját tartalmazza. A cím frissítései a Race Now, az online többjátékos mód és a Paint Booth területén lesznek láthatóak.

A 2022-es szezonfrissítés október 6-tól lesz letölthető a Sony PlayStation 4 és 5, az Xbox One, Series S és X, valamint a PC-s felhasználók számára a Steam áruházon keresztül. Az Ignition jelenlegi tulajdonosai számára a Standard és a Champions Edition kiadás tulajdonosai ingyenesen letölthetik a frissítést, míg azok, akik jelenleg nem rendelkeznek Ignitionnel, kedvezményes áron (19,99 USD) megvásárolhatják az Ignitiont, és ezt követően megkapják az ingyenes frissítést. Emellett továbbra is elérhető a NASCAR 21: Ignition - Victory Edition, amely tartalmazza a Season Pass 1 (2021 DLC tartalom), a 2022-es szezonfrissítést és a Season Pass 2 (2022 DLC tartalom) szezonbérletet. A játékon belüli újdonságokat először egy trailerben láthatjátok itt.

Az Ignition 2022 Season Update számos felfrissített funkciót biztosít a játékhoz. A játékosokat felfrissített felhasználói felület elemei fogadják majd, így a menükben és a beállításokban való navigálás zökkenőmentesebbé válik. Egy frissített HUD is készült, amely teljesen új gumikopás- és üzemanyag-jelzőket tartalmaz, hogy versenyzés közben szorosan nyomon követhessék az autó állapotának valós idejű állapotát. Továbbá a Motor Racing Network On-Air Announcerének, Alex Haydennek az újonnan felvett közvetítési bevezetője végig hallható lesz. A játékosok hozzáférhetnek a NASCAR Cup Series 2022-es szezonjának aktuális versenypályáihoz az alapszakaszból és a rájátszásból is. A 2022-es versenyzők, csapatok és festések felállása közvetlenül a 2022-es szezonból származik, így a játékosok a sport legfrissebb változatát kapják. Az Ignition frissítéssel a Chevrolet, a Ford és a Toyota mindhárom Next Gen autómodellje is bekerült a játékba, amelyek minden NASCAR-pályán játszhatóak.

"A 2022-es NASCAR-szezon valóban történelmi jelentőségű volt a Next Gen autókkal és az izgalmas újonc versenyzőkkel, akik rohamléptekkel vették be a rajtrácsot, így elengedhetetlen volt számunkra, hogy ezt egy játékban is meg tudjuk ismételni a rajongók számára" - mondta Jay Pennell, a Motorsport Games NASCAR márkaigazgatója. "Megértjük, hogy a játékosok csalódottak lehetnek amiatt, hogy idén nincs teljesen új önálló cím, de szeretnénk biztosítani, hogy az előző kiadás hibáit ne ismételjük meg. Ennek érdekében ez a szezonfrissítés hídként szolgál a következő hivatalos NASCAR címünkhöz, amelynek fejlesztésén a Motorsport Games már keményen dolgozik, hogy számos olyan kiegészítést és játékmenet-frissítést tartalmazzon, amelyet rajongóink az elmúlt évben kértek. A 2022-es szezonfrissítés megfelelően tükrözi a NASCAR jelenlegi helyzetét, és alig várjuk, hogy folytathassuk a munkát, hogy a jövőben is a lehető legjobb élményt nyújtsuk játékosainknak."

Annak érdekében, hogy a 2022-es történelmi NASCAR-szezon a lehető legtöbb játékos számára elérhető legyen, a Motorsport Games a NASCAR Heat 5 és a NASCAR Heat Mobile játékokban is megjelenteti a 2022-es tartalmi kiegészítéseket. Ezekkel a frissítésekkel a NASCAR 2022-es szezonja a Motorsport Games összes NASCAR-tulajdonában megjelenik. A játékosok a NASCAR Heat 5 megvásárolható letölthető tartalomként a NASCAR Cup Series 2022-es szezonjának autóit, versenyzőit és csapatait használhatják majd a Race Now-ban és az online többjátékos módban. A NASCAR Heat Mobile-ban is frissülnek a 2022-es autók, versenyzők és csapatok, mint választható és megvásárolható tartalmak.

A NASCAR 21: Ignition 2022 szezonfrissítéssel kapcsolatos további információkért látogass el a www.nascarignition.com weboldalra. A Motorsport Games legfrissebb híreiről a www.motorsportgames.com oldalon tájékozódhatsz, és követheted a Twitteren, Instagramon és Facebookon.

A Red Bull akár négy csapatnak is szállíthat motorokat...