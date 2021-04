A monzai versenypálya életre kel, köszönhetően a Motorsport.tv-nek

London, 2021. április 8.: Az Autodromo Nazionale Monza az első versenypálya, amely partnerséget köt a Motorsport Network OTT-platformjával, a Motorsport.tv-vel, és egy külön erre a célra létrejött csatornán élőben fogja majd közvetíteni a helyszínen zajló eseményeket.

Ez a lehetőség közelebb viszi majd a szurkolókat a pályán zajló akcióhoz, amelyet a jelenlegi körülmények között nem feltétlenül tekinthetnének meg a helyszínről. Az Autodromo Nazionale Monza-csatorna élőben fogja majd adni a Ferrari Challenge Europe, a GT World Challenge és az Európai Le Mans-széria eseményeit a felhasználók által választott platformon; mobilon, számítógépen vagy bármilyen más eszközön.

Autodromo Nazionale Monza goes live with Motorsport.tv Fotó készítője: Motorsport.tv

A csatorna a pálya által készített videókollekcióval együtt indul majd útjára, hogy bevezesse az új nézőket is a csatorna életébe, még mielőtt elkezdődne az első élő közvetítés ezen a hétvégén, amikor is a 2021-es Ferrari Challenge Europe nyitánya lesz majd terítéken. A hétvége során a Motorsport.tv nézői négy futamot is élvezhetnek a sebesség templomából, ahol 44 Ferrari 488 Challenge Evo esik majd egymásnak.

A Motorsport Network új közönséget hoz majd magával a Monzában zajló eseményekhez, köszönhetően az 56 millió havi látogatójának. Az együttműködés megnöveli majd az olasz pályán versenyző sorozatok státuszát, hiszen globális nézőközönség számára teszi elérhetővé az eseményeket, közben pedig a Ferrari világszerte meglévő szurkolóival is új tehetségeket ismertet majd meg.

Autodromo Nazionale Monza goes live with Motorsport.tv Fotó készítője: Motorsport.tv

A monzai pálya saját csatornája számos másik, nagy volumenű csatorna mellé csatlakozik a Motorsport.tv platformján, beleértve például a WRC-t, a NASCAR-t, a BTCC-t, a Race of Championst vagy a W Seriest. Ezek mind elérhetőek a Motorsport.tv előfizetői számára.

Ezen a nyáron pedig a Motorsport.tv Live, a folyamatosan frissülő élő hírcsatorna fogja majd a lelkes nézők elé tárni a világon zajló motorsportos eseményekkel kapcsolatos legfrissebb híreket.

Autodromo Nazionale Monza goes live with Motorsport.tv Fotó készítője: Motorsport.tv

Alessandra Zinno, az Autodromo Nazionale Monza ügyvezető igazgatója ezt mondta: „Az Autodromo Nazionale Monza csatornája a Motorsport.tv-n a motorsportos események alatt készített legjobb videók gyűjtőhelye lesz. Azért alakult ez a kollaboráció, hogy a rajongók akkor is lássák, hogy mi folyik a pályán, amikor nem tudnak jelen lenni a versenyeken.”

„Az olasz versenypályák közül mi kötöttünk először partnerséget a Motorsport.tv-vel, amelyen keresztül havonta 56 millió felhasználót érhetünk el a tartalmainkkal. Amellett, hogy a tartalmak minden eszközön elérhetőek lesznek, élő streamet fogunk biztosítani azokról a monzai versenyekről, amelyeknél a Motorsport Network rendelkezik a jogokkal. A csatorna azon ügyfeleink számára is értékes lesz, akik az Autodromo Nazionale Monzán fognak eseményeket szervezni.”

Autodromo Nazionale Monza goes live with Motorsport.tv Fotó készítője: Motorsport.tv

Eric Gilbert, a Motorsport.tv elnöke pedig így nyilatkozott: „Nagyon örülök, hogy egy ilyen történelmi versenypálya csatlakozik a Motorsport.tv partnerei közé. Amióta elindítottuk a csatorna-programunkat, számos gyártó, versenyszéria és tartalomgyártó csatlakozott hozzánk.”

„A monzai az első csatlakozó versenypálya, és nagyon izgatottan várjuk az együttműködést. A monzai pálya 2022-ben fogja ünnepelni a 100. évfordulóját, és a Motorsport.tv is ott lehet majd, hogy megünnepelje ezt.”

Autodromo Nazionale Monza goes live with Motorsport.tv Fotó készítője: Motorsport.tv