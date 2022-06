A Le Mans Virtual Series visszatér!

MIAMI, FL - 2022. június 10. - A Le Mans Virtual Series, a Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) és az Automobile Club de l'Ouest (ACO) közös vállalkozása idén szeptemberben visszatér az elit, hosszú távú esportversennyel, amely az autóversenyzés világbajnokait vonzotta, globális figyelmet keltett és a csapatok, versenyzők és rajongók elismerését egyaránt elnyerte. A bejelentésre ma került sor az ACO hivatalos éves sajtótájékoztatóján, a Le Mans-i 24 órás verseny 90. futama előtt.

A tavalyi sikeres Le Mans Virtual Series a 2022 januárjában megrendezésre kerülő Le Mans Virtual 24 órás izgalmas versenyében csúcsosodott ki. Több nagy autósport-gyártó és pilótáik neveztek be csapatokat, köztük a Forma-1 világbajnok Max Verstappen és az INDYCAR bajnok Alex Palou is ott volt a 200 fős pilótakülönítményben. Az öt hónapos szezon során több mint 81 milliós (forrás: YouGov Sport) lenyűgöző, összesített televíziós és digitális nézőszámot regisztráltak.

A 2021/22-es sorozathoz hasonlóan a következő sorozat mind az öt fordulója online kerül megrendezésre az rFactor2 platformon, beleértve a 24 órás Le Mans Virtual versenyt, amely a legfontosabb hosszú távú esport-bajnokság csúcspontja. Ez a formátum lehetővé teszi a csapatok számára, hogy virtuálisan versenyezzenek a világ minden táján található szimulátorokon a 250 000 dolláros összdíjazásért. Az izgalmas előzetest IDE kattintva tekintheti meg a Le Mans Virtual Series 2022 trailerét.

Annak érdekében, hogy a profi versenyzők időbeosztása rugalmasabb legyen - amely a globális COVID-19 járvány okozta fennakadás után mostanra teljesen helyreállt -, változtattak a versenyzői követelményeken. A csapatoknak egy profi versenyzőt kell indítaniuk a sorozat legalább egy rendes fordulójában (azaz az 1-4. fordulóban), ahelyett, hogy a teljes szezonban vezetniük kellene.

A 2022/23-as versenynaptár a világ leghíresebb és legismertebb versenypályáit tartalmazza három kontinensen, amelyek kihívást jelentenek a valós és a szimulátorok világából érkező versenyzőknek, és világszerte több millió esportrajongót izgatnak majd.

A fordulók a következők lesznek:

forduló Bahreini 8 órás, Bahrein 2022. szeptember 17. forduló Monzai 4 órás, Olaszország 2022. október 8. forduló Spái 6 órás, Belgium 2022. november 5. forduló Sebringi 500 mérföldes, USA 2022. december 3. forduló Le Mans-i 24 órás 2023. január 14/15., virtuálisan

A világ legismertebb és legtekintélyesebb márkái közül néhányan teljes mértékben és folyamatosan támogatják a Le Mans Virtual sorozatot: A Thrustmaster mint hivatalos hardverpartner, a Rolex mint hivatalos időmérő partner, a Total Energies mint hivatalos energiapartner, a Goodyear mint hivatalos gumipartner, az Algorand mint hivatalos blokkláncpartner és a LEGO® Technic mint hivatalos mérnöki partner.

Pierre Fillon, az ACO elnöke így nyilatkozott: "Nagy örömünkre szolgál, hogy támogattuk és nyomon követhettük a Le Mans Virtual sorozat eddigi sikerét, amelynek csúcspontja a Le Mans-i Virtuális 24 órás verseny volt. A valós autósport és az esport közötti kapcsolat alapvető elem a gyártóink és csapataink számára, és úgy gondoljuk, hogy fontos szerepet játszik abban, hogy új, fiatalabb közönséget vonzzon a pályán és azon kívül is. Mindannyian várakozással tekintünk az esportversenyek újabb kiváló szezonja elé."

A Le Mans Virtual Series vezérigazgatója, Gérard Neveu elmondta: "A tavalyi Le Mans Virtual Series rendkívül sikeres volt, és minden évben igyekszünk fejlődni. A 2021-22-es év nézettségi adatai és hozamai messzemenően elismerik a lenyűgöző partnerportfóliónk támogatását, az elit gyártók együttműködését és a legjobb szimulátoros versenycsapatok - köztük jelenlegi bajnokaink, a Team Redline - elkötelezettségét. Bízunk benne, hogy továbbra is vonzani fogjuk a bajnokokat a motorsport és a szimulátor versenyzés minden különböző kategóriájából, és hogy egy újabb izgalmas és professzionális esport-sorozatot tudunk létrehozni, amelyet a világszerte hatalmas játékos- és nézőközönség élvezhet."

A virtuális sorozat víziója továbbra is az, hogy ugyanolyan rangos és elismert legyen, mint a valós világbeli FIA World Endurance Championship, amelynek alapeseménye a Le Mans-i 24 órás verseny. Az esport-sorozat továbbra is az rFactor 2-t használja majd platformként, amely a szimulátoros versenyzés közönségére összpontosít, és hitelesebb versenyélményt nyújt. A Le Mans Virtual Series a fokozott verseny- és stratégiaelemzésre, valamint a versenyek professzionális közvetítésére helyezett hangsúlyt várhatóan tovább növeli a rajongók érdeklődését és elkötelezettségét. A korábbi évekhez hasonlóan a Le Mans Virtual Series-ben is FIA-licencekkel rendelkező versenyzők és szimulátoros versenyző szakemberek versenyeznek együtt LMP vagy GTE modellekben. A Le Mans Virtual Series futamainak nevezési listájáról, valamint arról, hogy mikor és hol lehet majd nézni a versenyeket, 2022 szeptember elején derülnek ki további részletek.

