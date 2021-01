A Lamborghini Squadra Corse is saját csatornát indít a Motorsport.tv-n

A Lamborghini motorsport részlege, a Squadra Corse is saját csatornát indít a Motorsport Network streaming szolgáltatójánál, a Motorsport.tv-n.

A Lamborghini az utóbbi időben olyan eredményekkel pozícionálta magát a GT versenyzés élére, mint a győzelmeik a Rolex Daytona 24 óráson, vagy a Sebring 12 óráson, illetve más, az SRO szervezte GT bajnokságokon.

A Motorsport.tv -n induló dedikált csatornán a nézők betekintést nyújthatnak a Lamborghini gyári, és ügyfélcsapatainak életébe. A Lamborghini már a negyedik gyártó hat hónapon belül, akik exkluzív csatornát indítanak a Motorsport.tv-n.

Giorgio Sanna, a Lamborghini Motorsport programjának vezetője így nyilatkozott a bejelentés kapcsán: „A márkánk sikerei után úgy érezzük, hogy ez tökéletes időpont arra, hogy elindítsuk a saját csatornánkat a Motorsport.tv-n.”

„A Motorsport Network látogatottsága lehetővé teszi számunkra, hogy a történeteinket egy új, digitális úton juttassuk el a rajongóinkhoz. A csatornának köszönhetően látjuk a márka iránti érdeklődés növekedésének lehetőségét, amivel növelhetjük a Super Trofeo bajnokságunk értékét is.”

James Allen, a Motorsport Studios elnöke hozzátette, hogy „a Lamborghini olyan márka, amelyet az egyedülállósággal, és a jövőformáló képességével azonosítunk.”

„A Lamborghini egyedi élményeket ad az embereknek az utcán, és a versenypályán is, és sokan olyan rajongó van, aki az utóbbiba széleskörűbben is betekintene. A Lamborghini tartalmai a Motorsport.tv-n nem csak, hogy egyedülállóak lesznek, de azokat képesek leszünk megosztani a versenyzéssel és az autóiparral foglalkozó oldalainkon is a Motorsport.tv egyedi lájátszójának köszönhetően.”

