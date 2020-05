A hősök közöttünk vannak, ünnepeljük meg őket együtt!

115 MotoGP győzelmet szerezve Valentino Rossi egy hős. Niki Lauda, aki a majdnem halálos balesete után 6 héttel már ismét autóban ült, egy hős. Stirling Moss, a lovagiasság megtestesítője a pályán, és azon kívül is, hős. Az a futár, aki elszállítja az ételt annak, aki ezekben az időkben nem tudna máshogyan hozzájutni, szintén hős. A kórházi dolgozók, akik a saját életüket kockáztatják jelenleg mások életéért, hősök.

Amit megtanultunk a koronavírus-járvány alatt, hogy hősök az élet bármelyik területén megtalálhatóak, és amit a sportrajongók mindig is tudtak az az, hogy igazi veszélyben a közösség egyként cselekszik. A motorsport rajongók tudják, hogy a csapat együtt sír, vagy együtt örül. A Motorsport Tickets is szeretne tenni valamit a közösségért.

Who From Your Crew

Fotó készítője: Motorsport.com