Wolff eleinte nem hitt a Formula E-ben

A Mercedesnek már a 2018/19-es szezonra is opciója volt, hogy beszálljon a Formula E-be, akkor azonban mg csak a leányvállalatukkal, a HWA-val szálltak be. A 2019/20-as Formula E mezőnyében azonban már ott lesz a Mercedes neve alatt futó két autó.

A csapat a Frankfurt Motor Show-n leplezte le a 2019/20-as autóját, illetve azt is bejelentették, hogy két korábbi McLaren-juniorral indulnak – név szerint az ex-F1-es Stoffel Vandoorne és a jelenlegi F2-es éllovas, Nyck de Vries terelgetheti a két Ezüst Nyilat a teljesen elektromos sorozatban.

A 2019/20-as évad a Formula E hatodik szezonja lesz, a Mercedes mellett további 11 csapat lehet ott a rajtrácson, köztük akkora gyártókkal, mint a Porsche, az Audi, a BMW, a Jaguar, a Nissan és a DS.

Még több hír: A motor vészüzemmódja, és az FIA kipörgésgátló elleni rendszere lassították Verstappent az Olasz Nagydíj időmérőjén

A Mercedes csapatfőnökét, Toto Wolffot arról kérdezte meg a Motorsport.com, hogy ő személyesen mit gondol a Formula E-ről.

„Eleinte nem hittem a Formula E-ben. Amikor Alejandro Agag és Jean Todt elindította a sorozatot, nem adtam sok esélyt nekik. Viszont az esélyek ellenére a bajnokság egyre nagyobbra nő. A Mercedesnek pedig azért vonzó az FE, mert egy izgalmas start-up, amely az elektrifikációról és az elektromos autókról szól, amelyek még a technológia korai fázisában járnak, de a marketing szempontjából vonzóak.”

„Az is vonzó, hogy városokban rendezik a versenyeket. A Formula E elsősorban nem a hardcore motorsport-fanok, inkább a szélesebb közönség számára „készül”. Sokkal inkább fesztiválhangulat van a versenyeken. Mindez pedig okot ad arra, hogy komolyan vegyük a szériát.”

A következő szezonban a Mercedes lesz az egyetlen csapat, amely a Formula E-ben és a Forma-1-ben is indulni fog. Korábban a Renault is aktív volt mindkét sorozatban, azonban az FE-s programjukat megszüntették, hogy az F1-re koncentrálhassanak. A Formula E direkt úgy áll hozzá a szabályok kialakításához, hogy közel maradjanak egymáshoz az autók, ne legyenek nagy teljesítménykülönbségek – ezzel a problémával az F1 is küzd az utóbbi években.

„A Formula E megtanulta a leckét, látták, hogy mi nem működik más sorozatokban, amelyeknek komoly történelmi múltjuk van, de rendkívül komplikálttá váltak. Mi kicsit ennek az áldozatai vagyunk a Forma-1-ben, és ezzel tisztában is vagyunk.” – magyarázta Wolff.

„Másrészt viszont egy akkora szervezet, mint a Forma-1 felelősséggel is tartozik az F1 örökségének. Minden évben 2 milliárd nézőnk van, és talán emiatt nem tudunk annyira spontánok lenni a döntéseket illetően, mint egy start-up.”

„Nem kockáztathatod meg azt, hogy nem találsz el valamit. A Formula E és a többi start-up ezzel ellentétben vállalhat kockázatot, és ki tudnak próbálni ezt-azt. Persze emiatt kritika is éri őket, de a legrosszabb, ami történhet, hogy felkerülnek a címlapokra. De teljesen más mértékű felelősséggel jár a tevékenységük, mint a Forma-1 tevékenysége.” – zárta a csapatfőnök.

A Formula E hiába szól az utcai pályákról, az elektromos szériában rengeteg előzést láthatunk, amik nem kikerülések, hanem valódi, látványos manőverek.