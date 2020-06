Wehrlein távozik a Mahindrától, és a Porsche versenyzője lesz?

A hu.motorsport.com pár napja már beszámolt az F1-Insider.com értesüléséről, miszerint Pascal Wehrlein a Porsche gyári csapatához tart a Formula E-ben. A német versenyző időközben megerősítette, hogy valóban elhagyja a Mahindra istállóját.

Mindez azt is jelenti, hogy Pascal Wehrlein a Formula E aktuális szezonját, amit a koronavírus miatt félbe kellett szakítani, nem a Mahindrával fejezi be, mely lehetőséget adott neki a bemutatkozásra a hamarosan világbajnokságként működő elektromos szériában.

„A mai naptól kezdve már nem vagyok többé a Mahindra Racing tagja. Szívesen befejeztem volna a szezont, de a jelenlegi helyzet ezt nem tette lehetővé. Sokat nem mondhatok a jövőmről, de folyamatosan informálni foglak titeket.”

Minden bizonnyal a Porsche lesz a következő állomása a németnek, aki a Mercedes után ezzel egy újabb nagy gyártót fog képviselni. Ugyanakkor azzal is számolnunk kell, hogy Wehrlein a 2019/2020-as szezonban valószínűleg már nem fog rajthoz állni a Formula E-ben, ami augusztusban folytatódik.

Pascal Wehrlein, Mahindra Racing, M6Electro Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

A The Race arról ír, hogy Wehrlein, a tanácsadói és a Porsche között kora tavasszal kezdődtek meg a tárgyalások, és az elmúlt hónapban már körvonalazódhatott a megállapodás, amit a közelmúltban alá is írhattak. Ez a megállapodás valószínűleg a hosszú távú versenyzések világára is ki fog terjedni.

A 25 esztendős pilóta korábban azt mondta, nagyon szívesen kipróbálná magát ebben a világban. A Porsche 2022-ben, vagy 2023-ban lehet ott az LMDh programjával a WEC-ben. Hosszú távon Wehrlein várhatóan Neel Jani-t fogja helyettesíteni, aki 2018 decemberében csatlakozott az FE-programhoz.

A Le Mans-győztes nincs könnyű helyzetben, mivel az eddigi eredményei nem túl acélosak, és az első öt versenyén még csak pontot sem gyűjtött. A The Race azonban úgy tudja, hogy Jani a Porsche csapatával marad a szezon végig, tehát egyelőre Wehrlein nem veszi át a helyét.

Pascal 2018 szeptemberében csatlakozott a Mahindrához. Azóta volt tagja a csapatnak, amivel már dobogós helyezése is van. Az indiai alakulat egyelőre nem kommentálta a helyzetet, így azt sem tudni, hogy ki veszi át a hirtelen távozó Wehrlein helyét.

