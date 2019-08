Wehrlein jövője még nem dőlt el, de el tudja képzelni, hogy évekig a Formula E-ben maradjon

Pascal Wehrlein erősen indította a karrierjét a Formula E-ben, hiszen kis híján már Santiagóban nyerni tudott, azonban végül Sam Bird megelőzte őt. A Sauber korábbi versenyzője Mexikóban is megszerezte a pole-pozíciót, azonban nem sokkal a célvonal előtt kifogyott az energiából, így Lucas di Grassi győzött.

Wehrlein Párizsban is meg tudta szerezni a pole-pozíciót, viszont csapattársát és őt szabálytalan guminyomás miatt kizárták az időmérőről. Végül a Mahindra csapata csak 1 győzelmet tudott szerezni a 2018/19-es szezonban - Jerome d’Ambrosio Marokkóban tudott győzni.

„Nagyon örülök, hogy ekkora potenciálunk és sebességünk volt a szezonban, viszont sok lehetőséget elszalasztottunk.” – kezdte Wehrlein a Motorsport.com-nak adott nyilatkozatában.

„Nyilvánvalóan több győzelmet is szerezhettünk volna. Ha sikerült volna győznöm egyszer vagy kétszer, akkor most azt mondanám, hogy egy nagyon jó szezon van mögöttünk. Santiagóban, Mexikóban és Párizsban is nyerhettünk volna, de hiába volt meg erre az esélyünk, nem éltünk a lehetőséggel.”

A Motorsport.com ezután azt kérdezte meg a német pilótától, hogy a kiegyensúlyozottság hiányával volt-e problémája, azonban Wehrlein szerint nem ez volt a gond.

„Nem, szerintem folyamatosan erősek voltunk. Talán a szezon elején a miénk volt az egyik leggyorsabb autó, de nyilvánvaló, hogy a vége felé már az is jó hétvégének számított, ha a dobogóért tudtunk harcolni.”

„Bernben és Berlinben sikerült bekerülnöm a superpole-ba. Monacóban is ott voltam, és ha az utolsó 3 futamot nézzük, 3-ból 2-szer ott voltunk a superpole-ban. Ebből is látszik, hogy a sebességünk megvolt, a szezon elején pedig 2-3 alkalommal a győzelemhez is közel voltunk.”

Wehrlein azt is elmondta, hogy a jövője még nem tisztázott – nem 100 százalék, hogy a Formula E-ben folytatja, viszont jól érzi magát a csapatnál, és akár évekig ott maradhat.

„Nagyon boldog vagyok a csapatnál, és örülök, hogy lehetőséget kaptam a Mahindránál. Úgy érzem magam itt, mintha otthon lennék, de még nem tudom, mi a preferenciám a következő évre. A Mahindra nagy lehetőséget adott nekem, remek csapat. Személyes szinten is rendkívül illik hozzám az istálló, és ez is egy nagyon fontos szempont. El tudom képzelni, hogy még évekig itt versenyezzek.” – zárta Wehrlein.

A hétszeres világbajnok a nagy F1-es visszatérése előtt egy GP2-es autóval is tesztelt, mellyel a hírek szerint azonnal gyors tudott lenni, így rögtön letette a névjegyét az új érában. Kicsit közelebbről is ez a bizonyos teszt és a visszatérés.