Vergne: Szörnyű volt az autót vezetni a teszteken

Jean-Eric Vergne a kilencedik legjobb időt szerezte meg címvédőként a Formula E-szezont megelőző tesztsorozaton, miközben új csapattársa, Antonio Felix da Costa az ötödik helyen zárt a háromnapos foglalkozáson. A páros két, illetve négy tizeddel maradt el Maximilian Guenther 1:14.985-ös idejétől, ugyanakkor Vergne szerint az autó nem volt felkészítve a valenciai pályára, amely nagyban el is tér a naptárban megszokott városi pályáktól.

"Nagyon fontos, hogy minden rendszert teszteljünk, a szoftvereket is munka közben, ez a legfontosabb. És látni, hogy az autó, hogy megy az egyenesben, fordul jobbra, balra, de tény, hogy a szezonban ilyen pályával nem találkozunk. Az autót ilyen körülmények között pocsék volt vezetni" - ismerte el a címvédő francia. "Ugyan nem Valenciában, de ugyanez volt a történet tavaly is, és az előtt is, úgyhogy nem nagyon zavar, hogy ezúttal is elmaradt a teljesítmény. Nem hiszem, hogy a teljesítmény maradt el, inkább az érzés."

"Ez mind azért volt, mert nem akartam erre a pályára külön felkészíteni az autót, nem érdekelt. Rendben, nem igaz, hogy nem érdekelt, de tapasztalatból tudom, hogy egy teljesen más élmény lesz, amikor megérkezünk a rijádi Formula E-pályára" - vélekedik Vergne, aki ennek fényében összességében még elégedett is volt a szezon előtti teszttel. A címvédő felkészült rá, hogy a ránk váró szezonban változnak a dolgok, hiszen a szabályokban is lesz változás.

"Bizonyos dolgok máshogy folynak majd, mivel megváltoztak a technikai és sportszabályozási előírások. Új frissítést kap a rendszer, egy pár új elemet. De a puszta vezetést tekintve, mindegy, hogy a tavalyi autóval, vagy az ideivel, én gyors leszek" - ígéri előre a Techeetah címvédője.

