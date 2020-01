Vandoorne: Chilében van az egyik legtrükkösebb kanyar az FE-ben

A chilei fővárosban, Santiagóban található pályán több változtatást is eszközöltek a második FE-versenyre, többek között eltávolították a szűk sikánt a 8-as kanyarnál. Ez egybecseng az FIA és Formula E kívánalmaival, hogy ne használjon a sorozat ilyen kanyarokat, amelyekben sok baleset történt, és a balesetek miatt gyakori volt a hosszú piros zászlós szakasz a 2018/19-es szezonban.

A padlógázzal teljesített kanyar most egy 90 fokos balkanyarhoz vezet, amelybe vakon mennek be a pilóták, ráadásul a felületén is változtattak: aszfalt helyett betont használnak ettől a szezontól.

A Mercedes versenyzője, Stoffel Vandoorne úgy gondolja, ez a Formula E egyik legtrükkösebb kanyarja.

„Idénre eltávolították a sikánt, ami eléggé érdekessé fogja tenni a dolgot. Lesz egy szuper hosszú egyenes, amelynek a végén nagyon gyorsak leszünk, majd követezik a szezon egyik legtrükkösebb kanyarja.”

„Nagy lesz az oldalirányú terhelés és sokat változott a pálya felülete is. Ez az egyik legtrükkösebb szekció, ráadásul az időmérőn, főleg a 250kW-os körözéskor nagyon magas lesz a sebességünk, tehát nagy lesz a kihívás.”

Santiago ePrix track layout Photo by: FIA Formula E Attack mode Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

Nissan versenyzője, a 2015/16-os szezon bajnoka, Sébastien Buemi örül annak, hogy eltávolították a sikánt.

„Örülök, hogy megszabadultunk a sikántól. volt túl jó az a rész, szinte lehetetlen volt előzni, csak arra biztosított lehetőséget, hogy piros zászlós szakaszt teremtsünk. A 9-es kanyar elég kemény lesz, mivel nagy sebességgel fogunk megérkezni, aztán nagyon le kell lassítanunk.”

„Nem hiszem, hogy könnyű lenne az előzés, ugyanis ha az előtted levő srác bezárja az ajtót, akkor külső ívre kell menned, ami nagyon nehéz.” – mondta Buemi.

